الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

افتتاح الدورة 18 من مهرجان سماع الدولي بمشاركة 9 فرق من دول مختلفة (فيديو)

حفل افتتاح مهرجان
حفل افتتاح مهرجان سماع الدولى، فيتو
18 حجم الخط

 افتتح، منذ قليل، الدورة الثامنة عشر من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية تحت شعار "رسالة سلام"، وذلك على مسرح السامر بالعجوزة.

وقال الفنان يوسف إسماعيل خلال حفل الافتتاح إن المهرجان يُعد ملتقى للأديان، ويأتي هذا العام تحت شعار “هنا نصلي معًا”، وذلك بمشاركة باكستان كضيف شرف المهرجان، وكلًا من الجزائر والأردن وأندونيسيا والسودان وأوغندا ونيجيريا وجنوب السودان وموريتانيا.

وانطلق الحفل بعرض لكل الفرق المشاركة، حيث بدء بأصوات المنشدين المصريين العذبة تكبر وتصلي على الرسول الله، ليتبعه بعد ذلك باقي الفرق من الدول المشاركة بأنشودات متنوعة في سلاسة رائعة تمزج الأصوات والثقافات المختلفة في حفل واحد وأنشودة واحدة.

حفل افتتاح مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية

دورة مهرجان سماع 2025 تستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وتأتي بتقليد جديد، حيث تتضمن جميع أيام المهرجان "ورشة مجمعة" تشارك فيها كل الفرق على غرار حفل الافتتاح، بما يتيح للجمهور الذي لم يتمكن من حضور الافتتاح فرصة الاستمتاع بالتجربة كاملة على مدار أيام المهرجان، وتحل دولة باكستان ضيف شرف المهرجان في دورته الـ18. 

 

 

 

 

 

 

فعاليات مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية 

وتتواصل فعاليات المهرجان هذا العام تحت شعار "رسالة سلام" من مصر إلى العالم، من خلال برنامج فني حافل يتضمن احتفالية "ملتقى الأديان" تحت شعار "هنا نصلي معًا"، إلى جانب عروض فنية متنوعة تقدمها الفرق المشاركة، تعكس فنونًا وثقافات متعددة من دول مختلفة، بهدف تعزيز قيم التسامح والتواصل الإنساني بين الشعوب، والتأكيد على تفرد الشخصية المصرية وقدرتها على احتضان التنوع.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان سماع الدولي للانشاد والموسيقي الروحية حفل افتتاح مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية حفل افتتاح مهرجان سماع للإنشاد مهرجان سماع للإنشاد فعاليات مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية الفنان يوسف اسماعيل

مواد متعلقة

برقص التنورة، الاستعدادات النهائية لانطلاق حفل افتتاح مهرجان سماع الدولي (فيديو)

الليلة، افتتاح الدورة الـ 18 من مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية

الأكثر قراءة

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

كأس مصر، البنك الأهلي وبورفؤاد يتعادلان سلبيا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

آخر تطورات إصابة تير شتيجن ومصيره مع برشلونة

شاهد، البرومو الرسمي لفيلم الست بطولة منى زكي

خدمات

المزيد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

قانون الخدمة المدنية، كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

هل يكفي الوضوء بعد الجنابة للصلاة؟ أمين الفتوى يوضح خطأ شائعا (فيديو)

هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية