افتتاح الدورة 18 من مهرجان سماع الدولي بمشاركة 9 فرق من دول مختلفة (فيديو)

18 حجم الخط

افتتح، منذ قليل، الدورة الثامنة عشر من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية تحت شعار "رسالة سلام"، وذلك على مسرح السامر بالعجوزة.

وقال الفنان يوسف إسماعيل خلال حفل الافتتاح إن المهرجان يُعد ملتقى للأديان، ويأتي هذا العام تحت شعار “هنا نصلي معًا”، وذلك بمشاركة باكستان كضيف شرف المهرجان، وكلًا من الجزائر والأردن وأندونيسيا والسودان وأوغندا ونيجيريا وجنوب السودان وموريتانيا.

وانطلق الحفل بعرض لكل الفرق المشاركة، حيث بدء بأصوات المنشدين المصريين العذبة تكبر وتصلي على الرسول الله، ليتبعه بعد ذلك باقي الفرق من الدول المشاركة بأنشودات متنوعة في سلاسة رائعة تمزج الأصوات والثقافات المختلفة في حفل واحد وأنشودة واحدة.

حفل افتتاح مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية

دورة مهرجان سماع 2025 تستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وتأتي بتقليد جديد، حيث تتضمن جميع أيام المهرجان "ورشة مجمعة" تشارك فيها كل الفرق على غرار حفل الافتتاح، بما يتيح للجمهور الذي لم يتمكن من حضور الافتتاح فرصة الاستمتاع بالتجربة كاملة على مدار أيام المهرجان، وتحل دولة باكستان ضيف شرف المهرجان في دورته الـ18.

فعاليات مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية

وتتواصل فعاليات المهرجان هذا العام تحت شعار "رسالة سلام" من مصر إلى العالم، من خلال برنامج فني حافل يتضمن احتفالية "ملتقى الأديان" تحت شعار "هنا نصلي معًا"، إلى جانب عروض فنية متنوعة تقدمها الفرق المشاركة، تعكس فنونًا وثقافات متعددة من دول مختلفة، بهدف تعزيز قيم التسامح والتواصل الإنساني بين الشعوب، والتأكيد على تفرد الشخصية المصرية وقدرتها على احتضان التنوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.