الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

برقص التنورة، الاستعدادات النهائية لانطلاق حفل افتتاح مهرجان سماع الدولي (فيديو)

مهرجان سماع الدولى،
مهرجان سماع الدولى، فيتو
18 حجم الخط

 شهد مسرح السامر، منذ قليل، الاستعدادات النهائية لانطلاق حفل افتتاح مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية بدورته الثامنة عشرة تحت شعار "رسالة سلام".

 وتضمنت الاستعدادات لانطلاق الحفل رقص أحد المؤيدين بالتنورة أعلى مبنى مسرح السامر بالعجوزة، وما كان لافتًا للنظر كذلك حضور بعض من الضيوف مرتدين علم دولة السودان الشقيقة، ومن المقرر أن يبدء الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

حفل افتتاح مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية

دورة المهرجان 2025 تستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وتأتي بتقليد جديد، حيث تتضمن جميع أيام المهرجان "ورشة مجمعة" تشارك فيها كل الفرق على غرار حفل الافتتاح، بما يتيح للجمهور الذي لم يتمكن من حضور الافتتاح فرصة الاستمتاع بالتجربة كاملة على مدار أيام المهرجان.

وتحل دولة باكستان ضيف شرف المهرجان في دورته الـ18. 

فعاليات مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية 

وتتواصل فعاليات المهرجان هذا العام تحت شعار "رسالة سلام" من مصر إلى العالم، من خلال برنامج فني حافل يتضمن احتفالية "ملتقى الأديان" تحت شعار "هنا نصلي معًا"، إلى جانب عروض فنية متنوعة تقدمها الفرق المشاركة، تعكس فنونًا وثقافات متعددة من دول مختلفة، بهدف تعزيز قيم التسامح والتواصل الإنساني بين الشعوب، والتأكيد على تفرد الشخصية المصرية وقدرتها على احتضان التنوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسرح السامر حفل افتتاح مهرجان سماع الدولى حفل افتتاح مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية مهرجان سماع للانشاد والموسيقي الروحية علم دولة السودان

مواد متعلقة

الليلة، افتتاح الدورة الـ 18 من مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية

الأكثر قراءة

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

كأس مصر، البنك الأهلي وبورفؤاد يتعادلان سلبيا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

البنك الأهلي يضرب بورفؤاد برباعية ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس مصر

نهائي كأس العالم للناشئين، البرتغال تتقدم على النمسا 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

خدمات

المزيد

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على قيمة قرض المعاشات من البنك الأهلي المصري

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التصوير أمام الكعبة حرام؟ أمين الفتوى يوضح الضوابط والشروط (فيديو)

اقتداء بالنبي، الإفتاء توضح حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية

حكاية إبراهيم باشا وحافظ الأسد مع جامع يلبغا بدمشق

المزيد
الجريدة الرسمية