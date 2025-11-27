نجاة الصغيرة تزور مدينة الثقافة والفنون ومقر الوطنية للإعلام بالعاصمة الجديدة

18 حجم الخط

قامت الفنانة نجاة الصغيرة بزيارة إلي العاصمة الجديدة، شملت زيارة دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون، ومقر الهيئة الوطنية للإعلام .

وزارت قيثارة الغناء العربي المسرح الكبير بمدينة الثقافة والفنون بحضور المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء دكتور أسامة عبد العزيز مدير مدينة الثقافة والفنون.

مقر الهيئة الوطنية للإعلام

وعقب زيارتها مدينة الثقافة والفنون زارت الفنانة نجاة الصغيرة مقر الهيئة الوطنية للإعلام بالعاصمة الجديدة، وكان في استقبالها الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة.

نجاة الصغيرة

نجاة الصغيرة، من مطربات الزمن الجميل، صاحبة صوت عاطفي عذب ودافئ، بدأت الغناء بتقليد أم كلثوم، فعلى مشوارها الطويل الذي انتهى بالاعتزال قدمت الأغاني الوطنية والدينية والعاطفية، فمن ينسى لها نشيد وطني الأكبر، دعاء إلهي ما أعظمك وقصيدة أيظن وساكن قصادي، قدمت إلى السينما عددا قليلا من الأفلام ليست على مستوى نجاح أغانيها وفقا لكتابات النقاد.

ولدت نجاة الصغيرة في مثل 11 أغسطس عام 1938 لأب لبناني متعدد الزيجات والأبناء وأم مصرية، شقت طريقها في الغناء وهي طفلة صغيرة لم تتعد الخامسة من عمرها، غنت لأول مرة في حفلات نادي الموسيقى وتكونت فرقتها من أشقائها الخمسة ووقفت على كرسي خيرزان حتى يراها الجمهور، وأمسكت منديلا تشبها بأم كلثوم وبدأت تتمايل مع الموسيقى وتغني دور "غني يا كروان "والجماهير تصفق لها وهي تصفق معهم فأطلقوا عليها " المعجزة".

