كرامتي وأسرتي خط أحمر، حلمي عبد الباقي يكشف سبب تقديمه بلاغا للنائب العام ضد مصطفى كامل

18 حجم الخط

كشف الفنان حلمي عبد الباقي تفاصيل تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، مؤكدًا أنه اتخذ هذه الخطوة بعد سلسلة من الإساءات الشخصية والمهنية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، سواء عبر تسريبات صوتية أو خلال بث مباشر داخل اجتماع النقابة.

وقال عبد الباقي في تصريحات خاصة لـ «فيتو»: اضطريت أتقدم ببلاغ رسمي بعد ما تعرضت لإساءات قوية، وتسريبات صوتية تضمنت ألفاظا وإهانات غير مقبولة في حقي، والأمور وصلت لحد ماينفعش أسكت عنه.



وأكد أن هذه التسريبات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حملت عبارات مسيئة تمس اسمه وتاريخه الفني والنقابي، وهو ما اعتبره تجاوزًا خطيرًا يستوجب الرد القانوني.

اعتداء لفظي على حلمي عبد الباقي خلال اجتماع النقابة

وأوضح عبد الباقي أن الإهانات لم تتوقف عند التسريبات فقط، بل امتدت إلى اجتماع رسمي بـ نقابة الموسيقيين، ظهر فيه نقيب الموسيقيين في بث مباشر ووجه، بحسب قوله، «كلمات مهينة» له ولعدد من أعضاء المجلس.



وقال: ما حدث داخل اجتماع النقابة أمام الأعضاء وفي بث مباشر لم يكن لائقًا، الإهانات كانت على الملأ، مش في غرف مغلقة، وهذا شيء غير مقبول من نقيب المفروض يكون قدوة.

دفاع عن موقفه داخل النقابة

وعن الاتهامات التي تُوجَّه إليه بشأن اعتراضه الدائم على قرارات النقابة، أكد عبد الباقي لـ«فيتو» أنه لم يتراجع إطلاقًا عن أي ملف من الملفات التي أثارها خلال الأشهر الماضية.



وقال:كل اعتراض أو تساؤل بطرحه بيُعتبر مزايدة… وأنا شايف إن ده غير منطقي، دوري كنقابي إني أسأل وأحاسب وأوضح، مش أمشي ورا القرارات من غير مناقشة.



وأشار إلى أنه لن يقبل بأن يتم تفسير حرصه على مصلحة الأعضاء أو مطالبته بالشفافية على أنه محاولة للظهور أو خلق مشكلات.

حلمي عبد الباقي: الكرامة خط أحمر

ووجه عبد الباقي رسالة واضحة حول سبب لجوئه للنيابة، مؤكدًا أن الأمر لم يعد مجرد خلاف إداري.



وقال بحزم: «أنا راجل ليّ كرامة وليّ تاريخ، لما الإساءة توصل لسمعتي وأسرتي، مايبقاش فيه حل غير القانون، أنا ماكنتش بدوّر على مشكلة، لكن لما الإساءة تتكرر… يبقى لازم موقف».

أزمة مفتوحة داخل النقابة

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر داخل نقابة المهن الموسيقية، وسط توقعات بأن يشعل البلاغ المقدم ضد مصطفى كامل خلافًا أكثر حدة، خاصة مع خروج العديد من الملفات الخلافية إلى العلن خلال الفترة الأخيرة.

وبينما يؤكد عبد الباقي أن خطواته قانونية وتهدف لحماية كرامته وحقوقه النقابية، لا يزال موقف النقيب مصطفى كامل غير معلن حتى الآن بشأن الاتهامات التي وجهها له وكيل أول النقابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.