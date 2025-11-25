بعد أزمة نقابة الموسيقيين، نجل مصطفى كامل يدعم والده برسالة مثيرة

18 حجم الخط

نشر فتحي مصطفى كامل، نجل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية صورة برفقة والده وذلك على حسابه الشخصي على فيس بوك.

وقال من خلال تعليق علي الصورة: "مهما كبر الحوت هيفضل حوت".

وكانت شهدت نقابة المهن الموسيقية خلال الأيام الماضية واحدة من أعنف أزماتها الداخلية، بعدما تفجرت خلافات حادة بين النقيب الفنان مصطفى كامل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات وفتح ملفات مالية وإدارية واتهامات بالتقصير والتجاوزات، وسط حالة من الغضب والاحتقان داخل أروقة النقابة.

أول شرارة للأزمة ظهرت عندما خرج حلمي عبدالباقي، عضو مجلس النقابة ووكيلها الأول، عبر بث مباشر تحدث فيه عن كواليس اجتماع جمعه بالنقيب وأعضاء المجلس، وهو الاجتماع الذي استمر لساعات داخل مقر النقابة وشهد - بحسب مصادر - مناظرة حادة ورصد مخالفات في عدة ملفات.

وقال "حلمي": "اترددت كتير قبل ما أتكلم، لكن لازم أوضح الحقيقة.. الفيديو المتداول من داخل النقابة بيبين إني ما باخدش فرصة للرد، وكل ما أبدأ أتكلم الكلام بيتقطع عليا."

وأوضح أنه رد على اتهامين أساسيين: ملف الإسكان وملف نادي المنصورة، متسائلًا أمام الجمعية العمومية: "قصرت في إيه؟ من أيام الفنان هاني شاكر وأنا ماسك لجنة الخدمات، وشغلي معروف للجميع، خصوصًا في فترة كورونا."

وأضاف أنه كان سندًا لمصطفى كامل في الانتخابات، وأن الإساءة له في تسجيل صوتي - قال إنه صدر عن النقيب - "لا تليق ولا تقبل"، مؤكدًا أنه "لن يسكت عن حقه".

من جانبها، علقت الفنانة نادية مصطفى على أزمة ملف الإسكان، مؤكدة أنها طالبت مرارًا بإحالة الملف إلى النيابة العامة لكشف الحقيقة كاملة، سواء وجدت مخالفات أم لا، حفاظًا على أموال النقابة واسمها.

وقالت في بيان رسمي إنها تسعى لإثبات براءتها وإثبات الحقيقة "حفاظًا على اسمي وكرامتي ومكانتي وشرفي المهني"، مشددة على التزامها بالتحقيقات وبكل الإجراءات القانونية اللازمة.

الأزمة بلغت ذروتها خلال اجتماع موسع دعا إليه النقيب مصطفى كامل، كشف فيه عن وجود "خروقات خطيرة" - على حد وصفه - داخل بعض إدارات النقابة، ما دفعه للمطالبة بإحالة عدد من المسئولين إلى جهات التحقيق، وفي مقدمتهم أحمد أبو المجد ونادية مصطفى، للتأكد من سلامة الإجراءات المالية والإدارية.

وقال كامل خلال الاجتماع:"النقابة تحتاج إلى تنظيف شامل… اللي مش قد مصالح الناس يمشي، ومحدش يعمل فيها بطل غير بشغله."

التصريحات فتحت الباب أمام تساؤلات عدة حول حجم المخالفات وطبيعتها، ودور كل من أبو المجد ونادية مصطفى في الملفات محل التحقيق، خاصة وسط مطالبات من أعضاء بالجمعية العمومية بفرض رقابة أشد على الأداء الإداري.

وعاد مصطفى كامل للرد عبر صفحته على فيسبوك، كاشفًا أنه كان على وشك نشر فيديو يحمل "معلومات ومستندات خطيرة"، لكن كبار الشخصيات نصحوه بالتوجه مباشرة إلى النيابة العامة حفاظًا على مكانة منصبه.

وقال إنه واجه “تجاوزات جسيمة” من أحد الأشخاص داخل النقابة، مؤكدًا أن هذا الشخص قدم نفسه كـ"المخلص الأمين" بينما سجله السابق - بحسب قوله - مليء بتصرفات مشابهة تعود لأزمة النقابة قبل انتخابات 2022.

وأضاف أن التحقيقات كشفت تجاوزات مالية وعلاجية تجاوزت 600 ألف جنيه تخص أحد الأعضاء، إضافة إلى “استثناءات غير قانونية” دون موافقة مجلس الإدارة، مؤكدًا أنه يرفض المشاركة في أي فساد أو فوضى داخل النقابة.

وأكد: "أحمل إيصالات العلاج الخاصة بي وبزوجتي… لم أقبل أن أستثنى عن أي زميل ولو بجنيه واحد، لكني فوجئت بتجاوزات كبيرة لآخرين لم تسدّد حتى اليوم."

وأشار النقيب إلى أنه اكتشف محاولات “تحريض ضده” من داخل النقابة، وأن جلسات سرية عقدت بهدف دفعه لترك منصبه، قائلًا: "قالوا بالحرف: علشان تزهق وتمشي وتسيب النقابة… ومع ذلك سامحت، لكني لن أتنازل عن حقي وحق الجمعية العمومية."

الأزمة الحالية تُعد الأشد منذ سنوات داخل أروقة نقابة المهن الموسيقية، بعدما تداخلت فيها: اتهامات مالية وإدارية، خلافات شخصية، تصريحات علنية عبر السوشيال ميديا، مطالب بإحالة ملفات للنيابة العامة، انقسام داخل مجلس الإدارة

وتبقى الأيام القادمة حاسمة، خصوصًا مع التوجه الرسمي نحو التحقيقات، وسط ترقب كبير من أعضاء الجمعية العمومية لمعرفة حقيقة المخالفات وحسم الصراع الذي بات يهدد استقرار النقابة.

