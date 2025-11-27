عمرو سعد يظهر بشخصية جمال عبد الناصر في فيلم الست

18 حجم الخط

يشارك النجم عمرو سعد ، في فيلم الست الذي تقدمه الفنانة منى زكي وتتناول من خلاله شخصية أم كلثوم.

ويظهر عمرو سعد خلال الأحداث، بشخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وطرحت النجمة منى زكي برومو فيلمها الجديد الست والذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم تمهيدا لعرضه 10 ديسمبر.

وتضمن برومو فيلم الست عددا كبيرا من المفاجآت ومنها ظهور النجم كريم عبد العزيز ونيللي كريم ومحمد فراج وسيد رجب وأمينة خليل وغيرهم.

من ضمن مفاجآت البرومو أيضا النجم أحمد حلمي الذي ظهر بشخصية ضابط وقال: “عايز يقتل مين؟ يقتل كوكب الشرق”.

ويشارك بالعمل كوكبة كبيرة من النجوم إلى جانب البطلة الرئيسية وهى منى زكى، فيشارك كضيوف شرف ضمن أحداث فيلم الست الذي يأتي من تأليف الكاتب الروائى أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد.

كذلك يشارك به كل من: أحمد حلمي، محمد فراج، نيللي كريم، سيد رجب، عمرو يوسف، أمينة خليل، عمرو سعد، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح.

