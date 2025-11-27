الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمرو سعد يظهر بشخصية جمال عبد الناصر في فيلم الست

عمرو سعد
عمرو سعد
18 حجم الخط

يشارك النجم عمرو سعد ، في فيلم الست الذي تقدمه الفنانة منى زكي وتتناول من خلاله شخصية أم كلثوم.

ويظهر عمرو سعد خلال الأحداث، بشخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وطرحت النجمة منى زكي برومو فيلمها الجديد الست والذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم تمهيدا لعرضه 10 ديسمبر. 

وتضمن برومو فيلم الست عددا كبيرا من المفاجآت ومنها ظهور النجم كريم عبد العزيز ونيللي كريم ومحمد فراج وسيد رجب وأمينة خليل وغيرهم.

من ضمن مفاجآت البرومو أيضا النجم أحمد حلمي الذي ظهر بشخصية ضابط وقال: “عايز يقتل مين؟ يقتل كوكب الشرق”. 

ويشارك بالعمل كوكبة كبيرة من النجوم إلى جانب البطلة الرئيسية وهى منى زكى، فيشارك كضيوف شرف ضمن أحداث فيلم الست الذي يأتي من تأليف الكاتب الروائى أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد.

كذلك يشارك به كل من: أحمد حلمي، محمد فراج، نيللي كريم، سيد رجب، عمرو يوسف، أمينة خليل، عمرو سعد، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمرو سعد الست فيلم الست الفنانة مني زكي ام كلثوم

الأكثر قراءة

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

أمطار رعدية ورياح، حالة الطقس غدا الجمعة

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

هل يسخر تركي آل الشيخ من الفنان شيكو؟

الصيادلة تكشف سبب أزمة نقص بنج الأسنان

شعبة السيارات تحذر: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يهدد الصناعة ويرفع الأسعار

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

بث الرعب في قلوبهم بصوت من العالم الآخر، اختراق سيبراني يضرب إسرائيل بتكبيرات أبوعبيدة (فيديو)

خدمات

المزيد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

67.39 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

قانون الخدمة المدنية، كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية لدغة العقرب في المنام وعلاقتها بوجود أعداء يتربصون به

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

هل يكفي الوضوء بعد الجنابة للصلاة؟ أمين الفتوى يوضح خطأ شائعا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية