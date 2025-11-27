الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد حلمي يشارك في فيلم الست ويظهر بهذه الشخصية (فيديو)

أحمد حلمي، فيتو
أحمد حلمي، فيتو
18 حجم الخط

طرحت النجمة منى زكي برومو فيلمها الجديد الست والذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم تمهيدا لعرضه 10 ديسمبر. 

برومو فيلم الست 

وتضمن برومو فيلم الست عددا كبيرا من المفاجآت ومنها ظهور النجم كريم عبد العزيز ونيللي كريم ومحمد فراج وسيد رجب وأمينة خليل وغيرهم.

ومن ضمن مفاجآت البرومو أيضا النجم أحمد حلمي الذي ظهر بشخصية ضابط وقال: “عايز يقتل مين؟ يقتل كوكب الشرق”. 

تفاصيل شخصية الفنان كريم عبد العزيز في فيلم الست

وكشفت "فيتو" من قبل تفاصيل شخصية الفنان كريم عبد العزيز في فيلم الست، حيث يشارك في العمل كضيف شرف، ويظهر في شخصية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وتجمعه مواقف بكوكب الشرق أم كلثوم.

أبطال فيلم الست

ويشارك بالعمل كوكبة كبيرة من النجوم إلى جانب البطلة الرئيسية وهى منى زكى، فيشارك كضيوف شرف ضمن أحداث فيلم الست الذي يأتي من تأليف الكاتب الروائى أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد.

كذلك يشارك به كل من: أحمد حلمي، محمد فراج، نيللي كريم، سيد رجب، عمرو يوسف، أمينة خليل، عمرو سعد، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح.

يلعب الفنان محمد فراج، شخصية الشاعر أحمد رامي خلال أحداث العمل، وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل الذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي.

أما الفنان أحمد خالد صالح فيجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برومو فيلم الست النجمة مني زكي الست فيلم الست منى زكي أحمد حلمي محمد فراج نيللى كريم سيد رجب عمرو يوسف

مواد متعلقة

شاهد، البرومو الرسمي لفيلم الست بطولة منى زكي

أحمد حلمي يبدأ تصوير أول مشاهد فيلم "أضعف خلقه"

موعد عرض فيلم "الست" بطولة منى زكي

الأكثر قراءة

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

كأس مصر، البنك الأهلي وبورفؤاد يتعادلان سلبيا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

آخر تطورات إصابة تير شتيجن ومصيره مع برشلونة

قانون الخدمة المدنية، كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟

خدمات

المزيد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

قانون الخدمة المدنية، كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

هل يكفي الوضوء بعد الجنابة للصلاة؟ أمين الفتوى يوضح خطأ شائعا (فيديو)

هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية