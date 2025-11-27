أحمد حلمي يشارك في فيلم الست ويظهر بهذه الشخصية (فيديو)

18 حجم الخط

طرحت النجمة منى زكي برومو فيلمها الجديد الست والذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم تمهيدا لعرضه 10 ديسمبر.

برومو فيلم الست

وتضمن برومو فيلم الست عددا كبيرا من المفاجآت ومنها ظهور النجم كريم عبد العزيز ونيللي كريم ومحمد فراج وسيد رجب وأمينة خليل وغيرهم.

ومن ضمن مفاجآت البرومو أيضا النجم أحمد حلمي الذي ظهر بشخصية ضابط وقال: “عايز يقتل مين؟ يقتل كوكب الشرق”.

تفاصيل شخصية الفنان كريم عبد العزيز في فيلم الست

وكشفت "فيتو" من قبل تفاصيل شخصية الفنان كريم عبد العزيز في فيلم الست، حيث يشارك في العمل كضيف شرف، ويظهر في شخصية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وتجمعه مواقف بكوكب الشرق أم كلثوم.

أبطال فيلم الست

ويشارك بالعمل كوكبة كبيرة من النجوم إلى جانب البطلة الرئيسية وهى منى زكى، فيشارك كضيوف شرف ضمن أحداث فيلم الست الذي يأتي من تأليف الكاتب الروائى أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد.

كذلك يشارك به كل من: أحمد حلمي، محمد فراج، نيللي كريم، سيد رجب، عمرو يوسف، أمينة خليل، عمرو سعد، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح.

يلعب الفنان محمد فراج، شخصية الشاعر أحمد رامي خلال أحداث العمل، وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل الذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي.

أما الفنان أحمد خالد صالح فيجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

