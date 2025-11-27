الخميس 27 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

شاهد، البرومو الرسمي لفيلم الست بطولة منى زكي

فيلم الست، فيتو
فيلم الست، فيتو
 نشرت الفنانة منى زكي برومو فيلم “الست” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر خلال البرومو كل من: منى زكي، وأمينة خليل، ونيللي كريم، وكريم عبد العزيز، وحصد تفاعل كبير بعد طرحه بدقائق.

وكشفت فيتو من قبل تفاصيل شخصية الفنان كريم عبدالعزيز في فيلم الست، حيث يشارك في العمل كضيف شرف، ويظهر في شخصية العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وتجمعه مواقف بكوكب الشرق أم كلثوم.

أبطال فيلم الست

ويشارك بالعمل كوكبة كبيرة من النجوم إلى جانب البطلة الرئيسية وهى منى زكى، فيشارك كضيوف شرف ضمن أحداث فيلم الست الذي يأتي من تأليف الكاتب الروائى أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد.

وكذلك يشارك به كل من: أحمد حلمي، محمد فراج، نيللي كريم، سيد رجب، عمرو يوسف، أمينة خليل، عمرو سعد، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح.

ويلعب الفنان محمد فراج، شخصية الشاعر أحمد رامي خلال أحداث العمل، وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل الذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي.

أما الفنان أحمد خالد صالح فيجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

فيلم الست منى زكي الفنانة مني زكي أبطال فيلم الست كريم عبد العزيز

