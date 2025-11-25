الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

قرارات جديدة في ماسبيرو، محمد إبراهيم رئيسا للتليفزيون وعبد العزيز عبد الفتاح للقنوات الإقليمية

أصدر الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بتكليف عدد من قيادات ماسبيرو بمهام تسيير أعمال بعض القطاعات.

 وتم تكليف كل من:

محمد إبراهيم مصطفى محمد للقيام بمهام تسيير  أعمال رئيس قطاع التليفزيون.

عبد العزيز عبد الفتاح عبد الله للقيام بمهام تسيير  أعمال رئيس قطاع القنوات الإقليمية.

محمد محى للقيام بمهام تسيير أعمال رئيس قطاع الأمانة العامة

نائلة فاروق حلمى على لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

