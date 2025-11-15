بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

18 حجم الخط

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودي، المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة الثقافة المصرية مرة أخرى لموسم الرياض، والتي تبدأ فعالياتها اليوم 15 نوفمبر الجاري، بعد قرار استبعاد المصريين من الموسم.

عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض، أثار ردود أفعال واسعة، وخاصة بعد الإعلان عن الإعتماد الكامل في موسم الرياض على طاقم موسيقي سعودي وخليجي، في الحفلات الغنائية بموسم الرياض، والاعتماد على المسرحيات السعودية والخليجية، مع التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية.

وقال المستشار تركي آل الشيخ عبر منصة أكس، بشأن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض: "ختام مميز للثقافة البنغلاديشية في.. حديقة السويدي، وننتظركم في الثقافة الجاية مصر.. موسم الرياض"



وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن في شهر أغسطس الماضي، عن الاعتماد بشكل شبه كامل على طاقم موسيقي سعودي وخليجي، في الحفلات الغنائية بموسم الرياض.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة سابقة، في أغسطس الماضي: "في موسم الرياض القادم، اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية".

وتابع مستشار الديوان الملكي أن "موسم الرياض سيشهد اعتمادًا "شبه كامل" على المسرحيات السعودية والخليجية، مشيرًا إلى الاستعانة أو "التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".

موسم الرياض لن يشهد إدراج أي أعمال مسرحية مصرية

وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلن المستشار تركي آل الشيخ أن موسم الرياض لن يشهد إدراج أي أعمال مسرحية مصرية هذا العام.

وقال تركي آل الشيخ خلال مؤتمر صحفي عُقد للإعلان عن تفاصيل موسم الرياض 2025: "إنه سيتم التركيز على تقديم عروض سعودية وإماراتية وقطرية وشامية سورية إلى جانب أعمال عالمية".

موسم الرياض، فيتو



وأوضح تركي آل الشيخ أن نصيب السعوديين في العروض هو الأعلى، يليه الشام، مؤكدًا أن جميع الأهداف السابقة للموسم قد تحققت بالكامل، مع خطط جديدة لتعزيز استراتيجية الترفيه محليًا وعالميًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للترفيه ان هناك 20 حفلة خليجية وعربية، 90% منها يشارك فيها عازفون سعوديون، لدعم المواهب المحلية، دون إنشاء قناة خاصة بل تحالفات إعلامية مع MBC ونتفليكس وروتانا لبث الفعاليات مقابل نسبة من الإعلانات.

وأضاف رئيس هيئة الترفيه السعودية "أن فعاليات الموسم باتت معروفة عالميًا، حيث يعرفها الناس في لندن وأمريكا، وشعارها أصبح على كل لسان، مع التركيز على محتوى محلي يعكس تقدم المملكة، واستهداف الشباب والنساء بشكل أكبر".

وقال تركي آل الشيخ: "إنه يختص فقط بموسم الرياض، دون علاقة بمواسم أخرى مثل جدة، وسيشهد الموسم 11 منطقة ترفيهية، 15 بطولة عالمية، و7000 فعالية متنوعة على مدار 4 أشهر، مع مشاركة 2100 شركة 95% منها محلية".

