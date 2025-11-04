أكاديمية الفنون تبحث سبل التعاون مع جامعة "يون نان" الصينية

استقبلت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وفدًا صينيًا من جامعة يون نان المتخصصة في الفنون بالصين، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار حرص أكاديمية الفنون على توسيع آفاق التعاون الثقافي والأكاديمي مع دول العالم.

وخلال اللقاء، أعربت" جبارة "عن سعادتها بهذا اللقاء الثقافي المثمر، الذي يأتي في ضوء سعي الأكاديمية لتعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات الفنون المختلفة.

تعاون أكاديمية الفنون وجامعة يون نان

كما شهد اللقاء عرضًا للمواهب والإمكانات الفنية لدى طلاب الجانبين، بما يعكس آفاقًا واعدة للتعاون المستقبلي بين أكاديمية الفنون وجامعة يون نان في مجالات التعليم الفني والبحث الأكاديمي والمشروعات الثقافية المشتركة.

حضر اللقاء الدكتورة سمر سعيد، عميدة المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتور حسام محسب مستشار رئيس الاكاديمية للفعاليات والأنشطة والدكتور علاء الدين عبد الله، القائم بعمل عميد المعهد العالي لموسيقى الكونسرفتوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.