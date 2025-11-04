الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أكاديمية الفنون تبحث سبل التعاون مع جامعة "يون نان" الصينية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبلت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وفدًا صينيًا من جامعة يون نان المتخصصة في الفنون بالصين، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار حرص أكاديمية الفنون على توسيع آفاق التعاون الثقافي والأكاديمي مع دول العالم.

وخلال اللقاء، أعربت" جبارة "عن سعادتها بهذا اللقاء الثقافي المثمر، الذي يأتي في ضوء سعي الأكاديمية لتعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات الفنون المختلفة.

تعاون أكاديمية الفنون وجامعة يون نان 

كما شهد اللقاء عرضًا للمواهب والإمكانات الفنية لدى طلاب الجانبين، بما يعكس آفاقًا واعدة للتعاون المستقبلي بين أكاديمية الفنون وجامعة يون نان في مجالات التعليم الفني والبحث الأكاديمي والمشروعات الثقافية المشتركة.

 حضر اللقاء الدكتورة سمر سعيد، عميدة المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتور حسام محسب مستشار رئيس الاكاديمية للفعاليات والأنشطة والدكتور علاء الدين عبد الله، القائم بعمل عميد المعهد العالي لموسيقى الكونسرفتوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة المعهد العالى للفنون الشعبية

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يرمز لحب الجميع وليس الحبيب والحبيبة فقط، عيد الحب المصري وعلاقته بمصطفى أمين

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس الدقهلية

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل اقتصادية قريبا

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية