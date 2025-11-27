أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 23 مليار جنيه.. تراجع أسعار الذهب والدولار.. زيادة جديدة في سعر القهوة.. توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي بنسبة 5% خلال العام المالي 2025-2026

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع سعر الذهب، جرام عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 30 جنيها خلال حركة تعاملات، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، وترصد “فيتو” آخر تطورات أسعار الذهب فى الصاغة أولًا بأول، وفق آخر التحديثات بالسوق المحلية.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

يعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

حركة البيع والشراء على الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6340 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5550 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4760 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 44400 جنيه بالصاغة.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر صرف الدولار تراجعا بنحو 6 قروش خلال ختام حركة تعاملات اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025.

ووفق آخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك المصرية جاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 47.64 جنيه للشراء

- 47.77 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.60 جنيه للشراء

- 47.70 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.60 جنيه للشراء

- 47.70 جنيه للبيع

المركزي الروسي: تباطؤ الاقتصاد يزيد أعباء الشركات والديون المتعثرة

حذر البنك المركزي الروسي، في تقرير صدر اليوم الخميس، من تدهور الأوضاع المالية للشركات نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي والظروف الخارجية غير المواتية، مما أدى إلى ارتفاع حجم الديون المتعثرة.

وأوضح التقرير أن هذا التدهور يفاقم التحديات التي تواجهها الشركات، لا سيما الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بدأت الشركات الكبرى في إطالة آجال السداد وتراكم الديون عليها، بحسب وكالة بلومبرج.

تقييم متفائل رغم التحديات

على الرغم من هذه المؤشرات السلبية، أكد البنك المركزي، أن الوضع المالي العام لا يزال محكمًا في مجمله، وأن التدهور الأكثر حدة ليس متوقعًا في الوقت الراهن، كما أنه لن يشكل تهديدا للاستقرار المالي للنظام المصرفي.

المشاط: توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي بنسبة 5% خلال العام المالي 2025-2026

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الرامية إلى دعم الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز توجه الدولة نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة.

الاجتماع الأسبوعي للحكومة

وجاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة لاستعراض مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025-2026.

وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 5.3%، مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 والبالغ 3.5%.

المشاط: ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنحو 25.9% مسجلة 66% من الاستثمارات الكلية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 287.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنمو سنوي 24.2% مقابل الربع المقابل من العام المالي الماضي.

جهود حوكمة الاستثمارات العامة تؤتي ثمارها وتُفسح المجال للقطاع الخاص

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة تؤتي ثمارها وتسهم في إفساح المجال للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات العامة، وهو ما ساهم في ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

استثمارات القطاع العام تتراجع إلى 34% من إجمالي الاستثمارات

وأضافت أنه في ذات الوقت فقد انخفضت الاستثمارات العامة لتسجل 34% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس توجه حكومي واضح نحو التركيز على المشروعات ذات الأولوية وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ارتفاع مُعدّل نمو الناتج الـمحلي الإجمالي لـمصر خلال الرُبع الأول من العام المالي 25/2026، حيث سجّل نسبة 5.3%، مُقارنة بمُعدّل نمو بلغ 3.5% في الرُبع الـمُناظِر من العام المالي السابق.

مصلحة الضرائب: إصدار التعليمات التنفيذية بشأن آلية تعامل المكلَّفين مع الخدمات المصدَّرة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بناءً على توجيهات وزير المالية، تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٥ بشأن آلية تعامل المكلَّفين مع الخدمات المصدَّرة، وذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على توحيد تطبيق المعالجة الضريبية المرتبطة بالخدمات المصدرة للخارج.

إصدار التعليمات يأتي تعزيزًا للالتزام الضريبي

وأشارت رشا عبد العال، إلى أن إصدار هذه التعليمات يأتي تعزيزًا للالتزام الضريبي، وتيسيرًا للإجراءات أمام المكلَّفين، وحرصًا على التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧.

وأوضحت، أن التعليمات التنفيذية تُعرّف الخدمة المصدَّرة بأنها الخدمة التي يتم تقديمها من مُسجَّل داخل مصر إلى متلقي الخدمة خارج البلاد، سواء قُدمت من شخص مقيم في مصر أو غير مقيم، طالما يتم تقديم الخدمة من داخل مصر.

وأضافت، أن التعليمات تناولت بوضوح ضوابط الخدمات المقدمة عن بُعد، والخدمات التي لا يرتبط تقديمها بوجود مادي لمقدم الخدمة أو متلقيها، إذ تُطبق الضريبة بسعر صفر عند تقديم خدمات من مسجَّل داخل مصر لعميل غير موجود داخل البلاد، مع احتفاظ مقدم الخدمة بجميع حقوقه في خصم الضريبة على المدخلات الإنتاجية، سواء من خلال نظام التكليف العكسي أو وفق النظام الضريبي المطبق في دولة متلقي الخدمة.

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة انخفاضًا ملحوظًا، اليوم الخميس، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت الانخفاضات أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر، التي تراوحت بين جنيهين و3 جنيهات.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 107 جنيهات و112 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 109 إلى 115 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 110 إلى 115 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 112 إلى 117 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 69.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 60 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 108 جنيهات للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 75 جنيها إلى 76 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

شيمي: العلاقات المصرية الجزائرية قوية وراسخة وتمثل نموذجا للتكامل العربي والأفريقي

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وغيرها من تكنولوجيات الصحة، الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية، تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية

وقد افتتح فعاليات المؤتمر، السيد سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، ويُنظم المؤتمر من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة الجزائرية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحت شعار: "صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية"، وبمشاركة واسعة من الدول الأفريقية وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

نموذج للتكامل العربي والأفريقي

وأعرب المهندس محمد شيمي عن بالغ تقديره للمشاركة في هذا الحدث القاري البارز، مشيدًا بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، مؤكدا على عمق وقوة العلاقات المصرية–الجزائرية، موضحا أنها علاقات تاريخية وأخوية راسخة قائمة ترتبط بنضال مشترك وتعاون ممتد بين البلدين، وتشكل نموذجًا للتكامل العربي والأفريقي.

وأشار أن استضافة الجزائر لهذا المؤتمر والمشاركة المصرية تعكس الجهود المتواصلة في دعم الصناعة الدوائية في أفريقيا، وتأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

البورصة تربح 23 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.850 تريليون جنيه.

أداء مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 40039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 49449 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 18104 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4448 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12244 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 16223 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4211 نقطة.



لعشاق القهوة، موجة غلاء جديدة في هذا الموعد

تراجعت آمال الأسواق العالمية في انفراجة قريبة لموجة الارتفاع التاريخية في أسعار القهوة، ولم تتأثر القهوة البرازيلية بقرار الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية، ولم يحدث الأثر المرجو في السوق.

زيادة مرتقبة في أسعار القهوة

وأعلنت شركات التحميص الكبرى، وعلى رأسها الإيطالية "إيلي كافيه"، عزمها على المضي قدما في زيادة الأسعار مطلع العام المقبل، في ضربة جديدة للمستهلكين.

استقرار الأسعار عند مستويات قياسية

ما زالت أسعار قهوة "الأرابيكا" مستقرة عند مستوياتها المرتفعة تاريخيا، بعد أن سجلت قفزة قياسية الشهر الماضي نتيجة لتراجع المحاصيل العالمية وفرض رسوم جمركية أمريكية على الواردات من البرازيل.

ورغم التراجع الطفيف الذي أعقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع نطاق الإعفاءات الجمركية ليشمل القهوة البرازيلية، إلا أن الانفراجة المنشودة لم تتحقق بعد.

موجة قادمة من ارتفاع الأسعار

في خطوة متوقعة، أعلنت "إيلي كافيه" المتخصصة في إنتاج الإسبريسو الفاخر، عن نيتها رفع أسعارها في جميع الأسواق وقنوات التوزيع مع بداية يناير المقبل، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.

وقالت كريستينا سكوكيا، الرئيسة التنفيذية للشركة: "هناك حدود لما يمكن لأي شركة تحمله من زيادات غير صحية في أسعار البن الأخضر".

الكشف عن 6 ملايين محاولة تصيد احتيالي خلال فترات التسوق الموسمية في 2025

كشف خبراء أمن المعلومات أن المجرمين السيبرانيين واصلوا خلال عام 2025 استغلال فترات التسوق الموسمية، وعملوا خلالها على نشر صفحات التصيد الاحتيالي والعروض الاحتيالية بغرض جمع المعلومات الشخصية وبيانات الدفع، وبقيت منصات الألعاب الإلكترونية هدفًا رئيسيًا للتهديدات على مدار هذا العام حيث تم الكشف عن 6 ملايين محاولة تصيد احتيالي.

محاولات التصيد الاحتيالي

ونشرت شبكة كاسبرسكي الأمنية بيانات خاصة بالفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2025، وأوضحت أنها حظرت 6,394,854 محاولة تصيد احتيالي انتحلت هوية المتاجر الإلكترونية والبنوك وأنظمة الدفع المتنوعة، وكان 48.2% من هذه المحاولات يستهدف المتسوقين عبر الإنترنت وتم رصد خلال الفترة نفسها أكثر من 20 مليون محاولة هجوم على منصات الألعاب الإلكترونية، منها 18.56 مليون محاولة استغلال وإساءة استخدام لمنصة Discord.

تؤدي الحملات الترويجية المرتبطة بالجمعة البيضاء دورًا بارزًا في هذه الأنشطة الإجرامية وخلال أول أسبوعين من شهر نوفمبر، وتم رصد 146,535 رسالة بريد إلكتروني عشوائي مرتبط بالتخفيضات الموسمية، منها 2,572 رسالة مرتبطة بعروض يوم العزاب.

خصومات مبكرة تقود المستخدمين إلى صفحات احتيالية

وأعادت حملات احتيالية كثيرة استخدام محتويات تسويقية قديمة من أعوام سابقة، وعملت على تقليد متاجر التجزئة المعروفة مثل أمازون وWalmart وAlibaba، ونشروا عروض خصومات مبكرة تقود المستخدمين إلى صفحات احتيالية.

المالية: 650 ألفا قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن وزارة المالية صنعت جيلًا من الكفاءات في كل المصالح والقطاعات يؤمن بأهمية بناء وتطوير القدرات البشرية، قائلًا: «أعتز جدًا بأنني وزملائي من قيادات الصف الأول بوزارة المالية ومصالحها من ثمار استثمار الدولة فى القيادات الشابة».

مبادرات إعداد الكوادر البشرية من العاملين بوزارة المالية

وأضاف الوزير، في حوار مفتوح مع خريجي مبادرات إعداد الكوادر البشرية من العاملين بوزارة المالية، أن هناك أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشرى ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا ومختلفًا بالتدريب والتأهيل وتحسين أوضاع العاملين مع ضمان تطور أدائهم لخدمة الاقتصاد والناس.

«أنت قائد فى مكانك.. وأمامك فرصة كبيرة لتحسين ورفع كفاءة العمل والخدمات »

وجه الوزير، حديثه لكل متميز في أي درجة وظيفية، قائلًا: «أنت قائد فى مكانك.. وأمامك فرصة كبيرة لتحسين ورفع كفاءة العمل والخدمات»، مشيرا إلى أننا معًا نبني صورة ذهنية جيدة عن وزارة المالية بمد «يد المساندة» لكل جهات الموازنة لتؤدى دورها فى خدمة المواطنين.

