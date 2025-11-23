الإثنين 24 نوفمبر 2025
اقتصاد

الضرائب: الإيصال الإلكتروني ضمان لحقوق المستهلك وحمايته من الغش

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أهمية طلب الإيصال الإلكتروني عقب أي عملية شراء، موضحة أنه أصبح بمثابة الضمان الحقيقي لحقوق المستهلك في حالات الغش التجاري أو العيوب التي قد تظهر في السلع.

وقالت المصلحة: إن حصول المستهلك على الإيصال الإلكتروني لم يعد رفاهية، بل ضرورة لحمايته وضمان عدم تكرار المخالفات مع أي عميل آخر، إضافة إلى دوره في دعم منظومة التحول الرقمي التي تشهدها الدولة.

ودعت مصلحة الضرائب المواطنين إلى التعرف على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال دليل شامل يوضح كيفية التعامل معها عبر الرابط:

"دليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية"
(موقع مصلحة الضرائب – قسم خدمات الفاتورة الإلكترونية
 

كما يمكن للمستهلكين الاطلاع على دليل التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني عبر الرابط المخصص لذلك على موقع المصلحة.

وأشارت المصلحة إلى إمكانية التواصل للحصول على الدعم الفني عبر الخط الساخن 16395، أو من خلال التوجه إلى مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة، أو مركز الدعم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.

