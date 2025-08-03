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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت مؤشرات البورصة بمنتصف  تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.40%  عند مستوى 34080 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27%  عند مستوى 41996 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28%  عند مستوى 15305 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2%  عند مستوى 10247 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29%  عند مستوى 13847 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05%  عند مستوى 3496 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضى، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 42021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 15359 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13807 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3496 نقطة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 33859 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 41518 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 15211 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 13626 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة.

 

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