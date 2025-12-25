قيمة الجوائز وشروط التقديم، كل ما تريد معرفته عن جوائز جامعة الأزهر 2025

18 حجم الخط

أعلنت جامعة الأزهر، أن الأربعاء المقبل الموافق 31 من ديسمبر الجاري 2025م هو آخر موعد للتقديم للحصول على جوائز جامعة الأزهر للعام الأكاديمي 2025م.

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن فتح باب التقدم جاء بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن التقديم متاح في مجالات "العلوم الشرعية - العلوم العربية - العلوم الطبية - العلوم الأساسية - العلوم الهندسية - العلوم النظرية - العلوم الإنسانية".



وبين رئيس الجامعة أن عدد الجوائز ست جوائز تتضمن:

-جائزة جامعة الأزهر وقيمتها 150 ألف جنيه للأساتذة فوق سن الستين، وعددها خمس جوائز.

-جائزة الجامعة التقديرية وقيمتها (100) ألف جنيه ومتاحة للأساتذة ممن أمضوا (٣) سنوات فأكثر في درجة أستاذ.

-جائزة الجامعة للتميز العلمي وقيمتها (70) ألف جنيه للأساتذة المساعدين ومن لم يمض عليهم 3 سنوات في درجة أستاذ.

-جائزة الجامعة التشجيعية وقيمتها (50) ألف جنيه للمدرسين ولمن لم يمض عليهم 3 سنوات في درجة أستاذ مساعد.

-جائزة أفضل رسالة دكتوراه للرسائل المجازة خلال العام الدراسي السابق وقدرها (30) ألف جنيه.

-جائزة أفضل رسالة (ماجستير) للرسائل المجازة خلال العام الدراسي السابق وقدرها (30) ألف جنيه.

شروط التقديم للحصول على جوائز جامعة الأزهر للعام الأكاديمي 2025م

وأعلن رئيس الجامعة شروط التقديم للجوائز، وهي:

-ألا يكون المتقدم عضوًا بمجلس جوائز الجامعة خلال سنة الترشح.

-ألا يكون سبق حصوله علي إحدى جوائز الدولة عن نفس الإنتاج العلمي المقدم.

-عدم الجمع بين أكثر من جائزة في العام ذاته ويجوز الترشح لجائزة جديدة بعد مرور خمس سنوات على آخر جائزة.

-أن يكون المتقدم على قيد الحياة عند التقدم.

-أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل وما زال على رأس العمل بالجامعة وقت التقدم.

-التزام المتقدم بالأخلاقيات العلمية وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية نهائية.



-في حالة الجمع بين جائزة من جوائز الدولة وجائزة من جوائز الجامعة لنفس الإنتاج يتنازل المتقدم عن جائزة الجامعة.

-التقديم للجوائز يكون بتقديم الملفات باسم الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بمقر رئاسة الجامعة.

