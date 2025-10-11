السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الأجنبية

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي

واصل البنك «المركزي الروسي» رفع سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأمريكي واليورو اليوم السبت، حيث زاد سعر الروبل بواقع 22 كوبيكا أمام العملة الخضراء التي سجلت مستويات 81.2 روبل.

رفع سعر الروبل مقابل العملات 

فيما ارتفع سعر الروبل 65 كوبيكًا مقابل اليورو إلى 95.67 روبل، وبقي سعر صرف الروبل الروسي أمام اليوان الصيني دون تغيير عند مستوى 11.36 روبل.

 

المركزي الروسي يخفض أسعار الفائدة

 

خفّض البنك المركزي الروسي، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيس بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 17%، ليواصل المركزي الروسي الحفاظ على مستوى تشديد السياسة النقدية من أجل إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بحلول عام 2026.

وتدعم هذه الخطوة الاقتصاد الروسي في الوقت الذي يتباطأ فيه نموه مع ارتفاع عجز الميزانية نتيجة الإنفاق على الحرب في أوكرانيا.

وأشار البنك في بيان إلى أن التضخم انخفض قليلًا في يوليو وأغسطس الماضيين، لكنه لا يزال مرتفعا عند 8.2%، ومع ذلك، حذر البنك من أن توقعات التضخم لم تتغير كثيرًا في الأشهر الأخيرة، مضيفًا عمومًا، لا تزال مرتفعة. وهذا قد يعوق تباطؤًا مستدامًا في التضخم.

وتباطأ النمو على أساس سنوي إلى 1.1% في الربع الثاني، من 1.4% في الربع الأول، ومن 4.5% في نهاية العام الماضي.

ومع ذلك، وعلى أساس ربع سنوي بلغ معدل النمو في الربع الثاني 0.6%، ما يشير إلى أن الاقتصاد فقد مزيدًا من زخمه في الأشهر الأخيرة.

تباطؤ النمو الاقتصادي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا تعتمد إبطاء نموها الاقتصادي من أجل كبح التضخم، وإن ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعيد كل البعد عن الركود.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع نقله التلفزيون مع كبار النواب، «إنه إجراء متعمد. إنه تباطؤ في النمو مقابل كبح التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي».

وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء أكثر من 25 ألف عقوبة مختلفة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا منذ عام 2022 وضم شبه جزيرة القرم عام 2014، في محاولة لإغراق الاقتصاد الروسي وتقويض الدعم لبوتين.

ورغم العقوبات، سجل الاقتصاد الروسي نموًا 4.1% في عام 2023، و4.3% في عام 2024، أي بوتيرة أسرع كثيرًا من دول مجموعة «السبع»، لكنه يتباطأ حاليًا بشكل حاد تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.

حالة ركود تقني 

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن يكون الاقتصاد الروسي في حالة ركود، رغم تقرير صادر عن البنك المركزي الروسي يشير إلى أنه يمر فعليًا بمرحلة ركود تقني.

خلال كلمته في منتدى اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك على المحيط الهادئ، دافع بوتين عن سياسة البنك المركزي القاضية بالإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة جدا -تبلغ حاليًا 18%- لمواجهة التضخم، رغم الانتقادات الشديدة من جانب رجال الأعمال والمصرفيين.

البنك المركزي الروسي يقرر خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

البنك المركزي الروسي يخفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسية

كان تقرير للبنك المركزي أظهر في رسم بياني أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انكمش لربعين متتاليين، وهو ما يطابق التعريف التقليدي لحالة «الركود التقني».

