خارج الحدود

بينها القهوة واللحوم، ترامب يلغي رسوما جمركية على واردات البرازيل

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، رسوما جمركية بواقع 40% على منتجات غذائية برازيلية تتضمن لحوم الأبقار والقهوة والكاكاو والفواكه، بعدما فرضها في يوليو لمعاقبة البرازيل بسبب محاكمة رئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أخرى مماثلة اتخذتها الإدارة الأمريكية، الجمعة، بإلغاء رسوم على عدد من المنتجات الزراعية، في إطار تغيير البيت الأبيض لتوجهاته بشأن بعض الرسوم الجمركية التي زادت من تكلفة الغذاء في الولايات المتحدة.

ويسري التعديل على الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة من 13 نوفمبر وما بعد ذلك، وقد يتطلب رد الرسوم التي تم تحصيلها على تلك السلع بينما كانت الرسوم الجمركية لا تزال قائمة، وفقًا لنص الأمر الذي أصدره البيت الأبيض.

وعادة ما تورّد البرازيل ثلث القهوة المستخدمة في الولايات المتحدة، وأصبحت في الآونة الأخيرة موردًا مهمًّا للحوم الأبقار خاصة النوع الذي يستخدم في صنع البرجر.

