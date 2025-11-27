الخميس 27 نوفمبر 2025
عصام كامل

رئيس الوزراء يتابع خطط التطوير والتشجير بالقاهرة الكبرى

 تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطط التطوير والتشجير بالقاهرة الكبرى، في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والاستشاريين الدكتور طارق صبحي، والدكتور ماهر استينو.

 

خطط التطوير والتشجير بمختلف مناطق القاهرة الكبرى

 وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي تجري حاليًا ضمن إطار خطط التطوير والتشجير بمختلف مناطق القاهرة الكبرى، وبحث العديد من التصورات الخاصة بالمضي قدمًا في إطار هذه الخطة، التي تستهدف الحفاظ على الوجه الحضاري للعاصمة والمدن المصرية بما يتناسب مع قيمتها الحضارية.

 

خطة مُتكاملة لتشجير مُختلف المحاور

 وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بوضع خطة مُتكاملة لتشجير مُختلف المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى، لما لذلك من أثر جمالي وحضاري وبيئي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول أبرز الجهود التي تتم لتنفيذ مشروعات التطوير والتشجير بالقاهرة الكبرى، وإيجاد مناطق خضراء ومتنفسًا للمواطنين، وتطوير عملية التجميل والتشجير بالعديد من المناطق، وفق أسس معتمدة وأفضل المعايير المطبقة في هذا الصدد.
 

الجريدة الرسمية