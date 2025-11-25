المشاط تشهد توقيع اتفاقية بين "القومي للحوكمة" و"المقاولون العرب" لتعزيز منظومة التدريب

18 حجم الخط

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، توقيع اتفاقية تعاون في مجال التدريب بين المعهد وشركة المقاولون العرب متمثلة في المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة.

وقع الاتفاقية الدكتورة شريفة شريف، المديرة التنفيذية للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمندس شريف حمدي الشهابي، مدير المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة.

تنمية وتطوير القدرات البشرية

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي بالإضافة إلى مجال تنمية وتطوير القدرات البشرية، وغيرها من المجالات.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يلعب دورًا محوريًا في جهود بناء القدرات وتعزيز المهارات القيادية من خلال آلياته وأدوات المختلفة، والمبادرات المتعددة التي يعمل على تنفيذها.

وأشارت المشاط، إلى أن الجهود التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة للتنمية المستدامة، تأتي ضمن إطار أشمل لآليات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي تسعى من خلالها لدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك عبر دعم آليات العمل بالجهات الوطنية، وتطوير كفاءة العمل، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وذلك عبر مركز البنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة.

وأوضحت أن جهود المعهد القومي للحوكمة في بناء القدرات وتعزيز المهارات، تأتي ضمن أهداف الدولة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لخلق كوادر على قدرٍ كبيرٍ من الكفاءة والقدرة على تولي المناصب القيادية.

من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للجهود المبذولة لتعزيز منظومة التدريب وبناء القدرات، مشيرة إلى أن التعاون مع المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة يفتح آفاقًا جديدة لتطوير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب المتغيرات الحديثة.

وأضافت « شريف»، أن المعهد يضع نصب عينيه دعم الكوادر الفنية والإدارية بالمؤسسات المصرية، من خلال محتوى تدريبي متطور وشراكات استراتيجية تسهم في رفع كفاءة العنصر البشري ودعم متطلبات خطط الدولة في التنمية والحوكمة الرشيدة.

من جهته، وجه المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى على رعايتها للاتفاقية، مؤكدا أن “توقيع اتفاقية التعاون مع معهد الحوكمة، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في شركتنا، حيث يعد تطبيق الحوكمة أداة استراتيجية لتحسين الأداء، وزيادة القدرة التنافسية، وضمان استدامة النمو في الشركات الحكومية”.

وأضاف: “من خلال هذه الاتفاقية، نهدف إلى وضع إطار عملي لتطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة داخل المقاولون العرب، بدءًا من تطوير السياسات والإجراءات، مرورًا بتعزيز ثقافة المساءلة، وصولًا إلى تمكين فرق العمل من اتخاذ قرارات مبنية على معايير واضحة”.

وتابع “العصار”: معهد الحوكمة يمتلك رؤية طموحة، والتعاون معه سوف يسهم في إعداد كوادر متميزة، قادرة على مواكبة أحدث التكنولوجيات والمعايير، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابًا على مشروعاتنا المشتركة وعلى التنمية القومية.

