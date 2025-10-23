الكشف عن حملة تجسس سيبراني تستهدف أنظمة ويندوز سيرفر فى المؤسسات الحكومية

كشف خبراء أمن المعلومات عن حملةَ تجسس سيبراني تدعى (PassiveNeuron)، تستهدف أنظمة ويندوز سيرفر (Windows Server) في المؤسسات الحكومية والمالية والصناعية في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

أدوات الوصول للشبكات المستهدفة فى المؤسسات

بعد ستة أشهر من توقف النشاط، استأنفت حملة PassiveNeuron عملياتها مستخدمة ثلاث أدوات رئيسية، اثنتان منها غير معروفة سابقًا، للوصول إلى الشبكات المستهدفة فى المؤسسات والبقاء داخلها.

وتتضمن الأدوات الثلاث كلًا من: Neursite وهي برمجية باب خلفي قابلة للتعديل وNeuralExecutor وهي برمجية خبيثة مزروعة مبنية على منصة.NET، وCobalt Strike وهي إطار برمجي لاختبار الاختراق تستخدمه غالبًا الجهات المهددة في مجال التهديدات السيبرانية حيث أكد جورجي كوشيرين، الباحث الأمني ​​في فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT) لدى كاسبرسكي تتميز حملة PassiveNeuron بتركيزها على اختراق الخوادم، التي تشكل غالبًا العمود الفقري لشبكات المؤسسات.

فالخوادم المكشوفة على شبكة الإنترنت أهداف مغرية لمجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة (APT)؛ إذ يمكن لإختراق جهاز مضيف واحد يفتح المجال أمام المجرمين للوصول إلى أنظمة حيوية.

لذلك يجب تقليص مساحة الهجوم المرتبطة بها، ومراقبة تطبيقات الخادم باستمرار لاكتشاف البرمجيات الخبيثة المحتملة وإيقافها.

تستطيع برمجية الباب الخلفي Neursite جمع معلومات النظام، وإدارة العمليات الجارية، وتوجيه حركة البيانات في الشبكة عبر الأجهزة المضيفة المخترقة، مما يسمح للمجرمين بالتنقل الجانبي داخل الشبكة. وكشف التحليل عن تواصل عينات البرمجيات الخبيثة مع خوادم تحكم وسيطرة خارجية وأنظمة داخلية مخترقة.

أما أداة NeuralExecutor فقد صممت لنقل حمولات إضافية ولدى هذه البرمجية الخبيثة المزروعة طرق اتصال متعددة، يمكنها تحميل وتشغيل حزم NET المستلمة من خادم التحكم والسيطرة الخاص بها.

أوضحت العينات التي رصدها فريق GReAT أنّ المهاجمين استبدلوا أسماء الوظائف، واستخدموا محلها سلاسل فيها أحرف سيريلية أدخلوها عمدًا.

تحديد مصدر الهجمات

وتستدعي هذه المؤشرات تقييمًا دقيقًا عند تحديد مصدر الهجمات، لأنها قد تكون خدعًا متعمدة لتضليل المحللين ووفقًا للأساليب والتقنيات والإجراءات التي تم رصدها، يرجح بقدر محدود من اليقين، أنّ الحملة مرتبطة غالبًا بجهة تهديد ناطقة باللغة الصينية وسبق للباحثين أن رصدوا نشاطًا لحملة PassiveNeuron في وقت سابق من عام 2024، ووصفوها بأنها على مستوى عالٍ من التطور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.