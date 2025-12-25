الخميس 25 ديسمبر 2025
إسرائيل تمطر "سد المنطرة" بريف القنيطرة في سوريا بالقنابل (فيديو)

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو
فادت قناة "الإخبارية" السورية، فجر اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقنابل "سد المنطرة" الواقع بـريف القنيطرة الشمالي.

وذكرت القناة أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل على "سد المنطرة" وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى منع المدنيين من الاقتراب من السد.


وأضافت القناة أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنبلة ضوئية باتجاه "تل كروم" الواقعة في محيط بلدة "جبا" في ريف القنيطرة الأوسط، دون تفاصيل عن نتائج تلك الاستهدافات.

يأتي ذلك بالتوازي مع تحركات عسكرية إسرائيلية واسعة ومستمرة في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة.

 

وكانت مصادر سورية قد أفادت بأن قوة إسرائيلية اعتدت، صباح الأربعاء، على أطفال ونساء أثناء جمعهم الفطر في المنطقة الواقعة بين قريتي "العدنانية" و"رويحينة" في ريف القنيطرة الشمالي، وذلك عبر إطلاق قنابل دخانية تجاههم.

