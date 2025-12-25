قرار مفاجئ من ليفربول بشأن صفقة "بديل" محمد صلاح

18 حجم الخط

قرار مفاجئ اتخده نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، بشأن المفاوضات التي كان يعتزم الدخول فيها مع النجم الغاني أنطوان سيمينيو مهاجم فريق بورنموث.

ويعدّ أنطوان سيمينيو الذي يقدم في الموسم الجاري أداء لافتا مع بورنموث هدفًا لعدة أندية كبرى في الدوري الإنجليزي من بينها ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، بجانب عروض من دوريات أخرى.

وبعد أن كان هدفًا لليفربول ليحل بديلًا للنجم محمد صلاح المرتقب رحيله عن ملعب أنفيلد، بات أنطوان سيمينيو خارج حسابات الريدز على الأقل في الفترة الحالية.

ووفق ما أورده الصحفي البريطاني الموثوق، بن جاكوبس، قرر ليفربول عدم المضي قدمًا في مفاوضات سيمينيو بعد محادثات استمرت بين الطرفين طيلة شهر نوفمبر الماضي.



وقال بن جاكوبس: "في النهاية، قرر ليفربول صرف نظره عن التعاقد مع سيمينيو والانسحاب من الصفقة، ولم تدفع إصابة ألكسندر إيزاك بكسر في الساق الأسبوع الماضي النادي إلى تقديم عرض رسمي جديد في فترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير.

ولم يكشف المصدر ذاته عن دوافع انسحاب ليفربول من صفقة المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا، لكن بعض التقارير رجحت أن يكون السبب مادي بالأساس علما بأن القيمة التسويقية للاعب تصل إلى 65 مليون يورو.

وشارك الدولي الغاني خلال موسم 2025-2026 في 16 مباراة أحرز فيها 8 أهداف وصنع 3 أخرى ليكون أفضل هدافي بورنموث في البريمرليج حتى الآن، وواحدًا من نجوم المسابقة.



وانتقل أنطوان سيمينيو إلى بورنموث في صيف 2023 قادما من بريستول سيتي في دوري التشامبيونشيب الإنجليزي (الدرجة الأولى بعد البريمرليج) كما خاض تجربة لموسم واحد مع سندرلاند.

