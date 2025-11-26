"شيمي" يبحث مع وزير الصحة الجزائري مجالات التعاون في قطاع الصناعات الدوائية

18 حجم الخط

وصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في المؤتمر الوزاري لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة في أفريقيا، الذي تستضيفه الجزائر بمشاركة واسعة من الدول الأفريقية خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، في إطار تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقد كان في استقبال الوزير، فور وصوله، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، وزير الصحة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودهان خالد الأمين العام لوزارة الصناعة الصيدلانية في الجزائر.

وعُقد لقاء بين الجانبين تم خلاله بحث فرص ومجالات التعاون في قطاع الصناعات الدوائية، خاصة أن وزارة قطاع الأعمال العام تتبعها الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة، وتتمتع بخبرات واسعة في مجال التصنيع الدوائي.

إقامة شراكات صناعية مشتركة

وتناول اللقاء إمكانات إقامة شراكات صناعية مشتركة، وتبادل الخبرات الفنية، ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير الإنتاج الدوائي المحلي وتوسيع قدرات البلدين في تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والأفريقية.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين المصري والجزائري، والدور المشترك للبلدين في دعم التكامل الصناعي والصحي في القارة الأفريقية.

