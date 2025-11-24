الإثنين 24 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزير قطاع الأعمال: الدولة مستمرة في ترسيخ دعائم الديمقراطية

المهندس محمد شيمي،
المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام
أدلى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في مرحلتها الثانية، وذلك داخل مقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة، حيث أكد أهمية هذا الاستحقاق الوطني ودور المواطنين في تعزيز المسار الديمقراطي.

الوعي الشعبي وحرص المصريين على ممارسة حقوقهم الدستورية

 

أكد الوزير، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن، مشيرًا إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس الوعي الشعبي وحرص المصريين على ممارسة حقوقهم الدستورية بكل حرية وشفافية. ولفت إلى أن العملية الانتخابية تمثّل محطة مهمة في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز دور البرلمان كشريك أساسي في مسيرة التنمية والبناء.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الدولة المصرية مستمرة في ترسيخ دعائم الديمقراطية، موضحًا أن التنظيم داخل اللجان وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية أسهم في توفير مناخ آمن وميسر للناخبين، مما يضمن سير العملية الانتخابية على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط.

 

وفي ختام تصريحاته، دعا وزير قطاع الأعمال العام جموع المواطنين إلى التوجه إلى لجانهم الانتخابية والمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس إرادة وطنية حقيقية وتدعم خطوات الدولة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا.

