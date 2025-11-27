رانيا المشاط: زيادة ملحوظة في معدل النمو الاقتصادي

18 حجم الخط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الاقتصاد المصري يشهد تزايدًا ملحوظًا في معدلات النمو، حيث سجل نموًا بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بنشاط اقتصادي حقيقي ومتنوع.

وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مساء اليوم، أن هناك أداءً متميزًا في صادرات الملابس الجاهزة والمستحضرات الدوائية، إلى جانب زيادة ملحوظة في عائدات السياحة والغاز، ما يعكس قوة القطاعات الإنتاجية والخدمية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

ولفتت إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية شهد طفرة كبيرة خلال الربع الأول من العام المالي، كما أن قناة السويس حققت نموا إيجابية خلال الفترة الماضية، والاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة أمام التحديات والصدمات.

وتأتي تصريحات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تشمل تقلبات أسعار الطاقة وتباطؤ التجارة الدولية. وتعمل الحكومة على دعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والدواء والمنسوجات، بالإضافة إلى تنشيط السياحة ورفع كفاءة قطاع الغاز الطبيعي، باعتبارها من أبرز محركات الاقتصاد المصري.

وتنفذ مصر حاليًا خطة إصلاح اقتصادي شاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الحقيقي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب التوسع في الشراكات الدولية وتمويل التنمية المستدامة.

