الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

ترامب أطلق رصاصة النهاية، عكاشة يرد على قرار الرئيس الأمريكي بشأن الإخوان

توفيق عكاشة يعلق
توفيق عكاشة يعلق على قرار ترامب بشأن الإخوان، فيتو
18 حجم الخط

قرار ترامب بشأن الإخوان، كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن انتهاء دور جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه وزير خارجيته مارك ربيو ووزير الخزانة الأمريكية بتقديم تقرير عن إمكانية تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.

تعليق توفيق عكاشة على قرار ترامب بشأن الإخوان

وأكد توفيق عكاشة أن الرئيس الأمريكي ترامب أطلق رصاصة النهاية على جماعة الإخوان، موضحًا أن دور الإخوان كجماعة سياسية إنتهى للأبد، وانتهى دورها السياسي الديني. 
وقال توفيق عكاشة، عبر منصة "أكس"، في تعليقه على قرار ترامب بـ إدراج جماعة الإخوان منظمة رهابية: " ترامب أطلق رصاصة النهاية على جماعة الإخوان برجاء تذكر كلماتي من أكثر من عام حول انتهاء دور جماعة الإخوان إلى الأبد كجماعة سياسية انتهى دورها الديني السياسي أو السياسي الدينى"

 

وكان توفيق عكاشة قد وجه رسالة لجماعة الإخوان، عبر منصة "أكس" منذ نحو عام، فقال: "بعثت برسالة منذ عام إلى تنظيم الإخوان المسلمين بأن دوركم قد انتهى تمامًا وإلى الأبد".

ترامب يوقع قرار لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قرارًا للبدء في عملية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، حيث وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا، أُعتبره السياسيون بداية لعملية تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

ترامب يوقع قرار بشأن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، فيتو
ترامب يوقع قرار بشأن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، فيتو

ووفقًا لبيان البيت الأبيض بشأن قرار ترامب، فقد ذكر البيت الأبيض أن ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا وجه فيه وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت بتقديم تقريرًا، عما إذا كان سيتم تصنيف أي من فروع جماعة الإخوان المسلمين كتلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن. ويطلب من الوزيرين المضي قدمًا في تطبيق أي تصنيفات خلال 45 يوما من صدور التقرير".  

وأوضح المحللون السياسيون انه في حال تطبيق قرار ترامب بشأن تصنيف  جماعة الإخوان منظمة إرهابية فسيتم مصادرة الأموال الموجودة في الولايات المتحدة، المرتبطة بالفروع التي ستصنف كإرهابية، كما ستتم محاكمة أعضائها بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.  

وذكر البيان الذي أصدره الأبيض، واتهم هذه الفروع الثلاثة بأنها تقوم بدعم أو تشجيع شن هجمات عنيفة على إسرائيل وشركاء الولايات المتحدة، أو تقديم الدعم المادي لحركة حماس.
وقال البيت الأبيض في بيانه: إن "الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط". 

أول تعليق من الإخوان على إعلان ترامب اتخاذ خطوات لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية

نداء الكنانة 1، قصة بيان ضد مصر استعان به ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرار ترامب بشأن الإخوان توفيق عكاشة إدراج الإخوان كجماعة إرهابية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار ترامب بشأن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

مواد متعلقة

أول تعليق من الإخوان على إعلان ترامب اتخاذ خطوات لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية

متخصص في الإسلام السياسي يكشف سبب مهاجمة الإخوان للدولة المصرية

نداء الكنانة 1، قصة بيان ضد مصر استعان به ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

ماذا يعني تصنيف ترامب لفروع "جماعة الإخوان" كمنظمة إرهابية ببعض الدول العربية؟

الأكثر قراءة

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بتكلفة استثمارية مليار دولار

بعد وفاة المذيعة هبة الزياد، لماذا يحدث الموت أثناء النوم؟

تحديث أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل بداية من يناير المقبل

صناع فيلم "كان يا ماكان في غزة": أردنا كشف حياة الغزيين قبل المأساة

تعرف على الخطوات التالية لمرحلة فرز الأصوات بانتخابات النواب (إنفوجراف)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية