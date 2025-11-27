ترامب أطلق رصاصة النهاية، عكاشة يرد على قرار الرئيس الأمريكي بشأن الإخوان

18 حجم الخط

قرار ترامب بشأن الإخوان، كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن انتهاء دور جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه وزير خارجيته مارك ربيو ووزير الخزانة الأمريكية بتقديم تقرير عن إمكانية تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.

تعليق توفيق عكاشة على قرار ترامب بشأن الإخوان

وأكد توفيق عكاشة أن الرئيس الأمريكي ترامب أطلق رصاصة النهاية على جماعة الإخوان، موضحًا أن دور الإخوان كجماعة سياسية إنتهى للأبد، وانتهى دورها السياسي الديني.

وقال توفيق عكاشة، عبر منصة "أكس"، في تعليقه على قرار ترامب بـ إدراج جماعة الإخوان منظمة رهابية: " ترامب أطلق رصاصة النهاية على جماعة الإخوان برجاء تذكر كلماتي من أكثر من عام حول انتهاء دور جماعة الإخوان إلى الأبد كجماعة سياسية انتهى دورها الديني السياسي أو السياسي الدينى"

وكان توفيق عكاشة قد وجه رسالة لجماعة الإخوان، عبر منصة "أكس" منذ نحو عام، فقال: "بعثت برسالة منذ عام إلى تنظيم الإخوان المسلمين بأن دوركم قد انتهى تمامًا وإلى الأبد".

ترامب يوقع قرار لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قرارًا للبدء في عملية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، حيث وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا، أُعتبره السياسيون بداية لعملية تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.

ترامب يوقع قرار بشأن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، فيتو

ووفقًا لبيان البيت الأبيض بشأن قرار ترامب، فقد ذكر البيت الأبيض أن ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا وجه فيه وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت بتقديم تقريرًا، عما إذا كان سيتم تصنيف أي من فروع جماعة الإخوان المسلمين كتلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن. ويطلب من الوزيرين المضي قدمًا في تطبيق أي تصنيفات خلال 45 يوما من صدور التقرير".

وأوضح المحللون السياسيون انه في حال تطبيق قرار ترامب بشأن تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية فسيتم مصادرة الأموال الموجودة في الولايات المتحدة، المرتبطة بالفروع التي ستصنف كإرهابية، كما ستتم محاكمة أعضائها بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

وذكر البيان الذي أصدره الأبيض، واتهم هذه الفروع الثلاثة بأنها تقوم بدعم أو تشجيع شن هجمات عنيفة على إسرائيل وشركاء الولايات المتحدة، أو تقديم الدعم المادي لحركة حماس.

وقال البيت الأبيض في بيانه: إن "الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

