لحظة انهيار منزل مكون من طابقين في إسنا جنوب الأقصر (فيديو)

انهار منزل قديم مكون من طابقين ويزيد عمره عن 200 عام بقرية طفنيس المطاعنة بمركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انهيار المنزل، وتصاعد دخان الركام ليصل عنان السماء، وسط استغاثة الجيران الذي أنقذهم القدر من عدم الوجود بالشارع لحظة الانهيار.



وطالب الأهالي النواب الذين حالفهم الحظ في الفوز بانتخابات البرلمان والشيوخ والمرشحين المنتظرين جولة الإعادة، في التحرك العاجل لدعم الأسرة.



والأسبوع الماضي شهدت مدينة إسنا عدة انهيارات لمنازل مشيدة بالطوب اللبن، حيث لقيت سيدة واثنين من أبنائها مصرعهما وأصيب اثنين آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير في إسنا.

ولم يمر على هذه الواقعة 24 شهدت نفس قرية، انهيار آخر لمنزل متهالك وخالى من السكان دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم التعامل من قبل مسئولي مجلس المدينة مع الواقعة وإفراغ محتويات المنزل لحماية باقي المنازل المجاورة من آثار الإنهيار الجزئي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبالتزامن مع ذلك فوجي أهالي مدينة إسنا بسقوط منزل خلف معبد إسنا الأثري بشكل مفاجئ، ما أسفر عن إصابة سيدة بكدمات وجروح متفرقة.

ومن جانبها شكل مجلس مدينة إسنا، لجنة بقيادة على رئيس المدينة لتنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمراجعة حالة العقارات والمنازل المتهالكة في قرية الدير التابعة لمدينة إسنا، وذلك عقب وقوع حادثين خلال الشهر الجاري والماضي لانهيار جزئي لمنازل، حيث تبين أن تلك الانهيارات المتكررة تأتي نتيجة انتشار حشرة النمل الأبيض - القرضة – التي تنتشر في عدد من المنازل المبنية بالطوب اللبن بالقرية بصورة كبيرة مؤخرًا.

