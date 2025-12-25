الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لحظة انهيار منزل مكون من طابقين في إسنا جنوب الأقصر (فيديو)

لحظة انهيار منزل
لحظة انهيار منزل مكون من طابقين في إسنا، فيتو
18 حجم الخط

انهار منزل قديم مكون من طابقين ويزيد عمره عن 200 عام بقرية طفنيس المطاعنة بمركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انهيار المنزل، وتصاعد دخان الركام ليصل عنان السماء، وسط استغاثة الجيران الذي أنقذهم القدر من عدم الوجود بالشارع لحظة الانهيار.


وطالب الأهالي النواب الذين حالفهم الحظ في الفوز بانتخابات البرلمان والشيوخ والمرشحين المنتظرين جولة الإعادة، في التحرك العاجل لدعم الأسرة.
 

والأسبوع الماضي شهدت مدينة إسنا عدة انهيارات لمنازل مشيدة بالطوب اللبن، حيث لقيت سيدة واثنين من أبنائها مصرعهما وأصيب اثنين آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير في إسنا.

ولم يمر على هذه الواقعة 24  شهدت نفس قرية، انهيار آخر لمنزل متهالك وخالى من السكان دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم التعامل من قبل مسئولي مجلس المدينة مع الواقعة وإفراغ محتويات المنزل لحماية باقي المنازل المجاورة من آثار الإنهيار الجزئي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبالتزامن مع ذلك فوجي أهالي مدينة إسنا بسقوط منزل خلف معبد إسنا الأثري بشكل مفاجئ، ما أسفر عن إصابة سيدة بكدمات وجروح متفرقة.

ومن جانبها شكل مجلس مدينة إسنا، لجنة بقيادة على رئيس المدينة لتنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمراجعة حالة العقارات والمنازل المتهالكة في قرية الدير التابعة لمدينة إسنا، وذلك عقب وقوع حادثين خلال الشهر الجاري والماضي لانهيار جزئي لمنازل، حيث تبين أن تلك الانهيارات المتكررة تأتي نتيجة انتشار حشرة النمل الأبيض  - القرضة – التي تنتشر في عدد من المنازل المبنية بالطوب اللبن بالقرية بصورة كبيرة مؤخرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهار منزل مركز اسنا محافظة الأقصر لحظة انهيار المنزل انتخابات البرلمان مجلس مدينة إسنا

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

انخفاض الضاني والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بدون مفاجآت، ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى

فسيولوجية أم نفسية، معهد التغذية يكشف سر الإقبال على تناول السكريات ويقدم روشتة للعلاج

لحظة انهيار منزل مكون من طابقين في إسنا جنوب الأقصر (فيديو)

الآن سنقاتل على الأرض، ترامب يقرر شن حرب برية على فنزويلا

لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس جريجوريوس الأرمني

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads