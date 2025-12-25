الخميس 25 ديسمبر 2025
اقتصاد

انخفاض الضاني والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الخميس، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 423 جنيهًا للكيلو

التغيير: انخفاض 3 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 384 جنيها للكيلو

التغيير: انخفاض 7 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 450 جنيهًا

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 417 جنيها

التغيير: ارتفاع 3 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 378 جنيها

التغيير: انخفاض 2.5 جنيه

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 345 جنيهًا

التغيير: انخفاض 3 جنيهات

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 405 جنيهات

التغيير: انخفاض جنيهين

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 396 جنيها

التغيير: انخفاض 4 جنيهات

نطاق السعر: 330 – 450 جنيهًا للكيلو

