أخبار الرياضة اليوم: رسالة مؤثرة من نجل محمد صبري.. مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين.. وتفاصيل قرعة كأس مصر

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

يغيب عن مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أمام كاب فيردي الودية المقرر لها السادسة مساء الإثنين المقبل - بتوقيت القاهرة - علي استاد هزاع بن زايد الإمارات ١١ لاعبا وهم:

وجه آسر محمد صبري، نجل أسطورة الزمالك الراحل محمد صبري رسالة مؤثرة بعد وفاة والده صباح يوم أمس الجمعة.

مونديال الناشئين، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسميا عن مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم تحت 17 عامًا التي تستضيفه قطر حتى 27 نوفمبر الجاري.

أعلن نادي الزمالك عن تغيير اسم بطولة كأس الأكاديميات، التي كان مقرّرًا إقامتها تحت اسم “كأس حلمي زامورا”، لتصبح باسم “كأس محمد صبري”، وذلك تخليدًا لمسيرته وإخلاصه وعطائه لنادي الزمالك.

فاز منتخب البرازيل، على نظيره السنغالي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "الإمارات" في لندن، وديا، في آخر فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر 2025.

تأكد غياب أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي عن مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، سر تغيير مكان عزاء الراحل محمد صبري أسطورة النادي السابق.

أصبح اسم النجم الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه، جناح فريق بايرن ميونخ يتردد في ملعب أنفيلد خلال الآونة الأخيرة، وبات محور الحديث بين جماهير نادي ليفربول وإدارته.

أسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2025-2026، عن مواجهة النادي الأهلي، فريق المصرية للاتصالات.

أسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2025-2026، عن مواجهة نادي الزمالك، فريق بلدية المحلة بدور الـ 32 لبطولة الكأس.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.