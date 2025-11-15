بينهم محمد صلاح، 11 لاعبا يغيبون عن منتخب مصر بودية كاب فيردي

18 حجم الخط

يغيب عن مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أمام كاب فيردي الودية المقرر لها السادسة مساء الإثنين المقبل - بتوقيت القاهرة - علي استاد هزاع بن زايد الإمارات ١١ لاعبا وهم:

( احمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمود تريزيجيه ومحمد عبد المنعم وأحمد عيد وإبراهيم عادل وإمام عاشور ومصطفي فتحي ومهند لاشين و عمرو الجزار، للإصابة وعدم الجاهزية.

كما يغيب محمد صلاح عن ودية كاب فيردي بعد موافقة الجهاز الفني على إراحته وعدم مشاركته في المباراة.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في دورة الإمارات

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي لتحديد المركز الثالث، يوم الإثنين المقبل 17 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

