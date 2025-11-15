السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

في غياب الدوليين، الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي

أحمد عبدالرؤوف
أحمد عبدالرؤوف
18 حجم الخط

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مران الزمالك اليوم

وحرص الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف على رفع الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم بعد العودة من الراحة السلبية.

وخصص الجهاز الفني فقرة خططية خلال المران، تم خلالها تنفيذ بعض الجوانب الفنية قبل خوض تقسيمة مصغرة في نهاية المران.

ويغيب عن التدريبات كل من محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا للتواجد في صفوف المنتخب الأول، ومحمد عواد ومحمود حمدي "الونش" للتواجد في منتخب مصر المشارك في كأس العرب، كما يغيب الفلسطيني عدي الدباغ للانتظام في معسكر منتخب بلاده والأنجولي شيكو بانزا المتواجد في معسكر منتخب أنجولا، والتونسي سيف الجزيري المنضم لمعسكر نسور قرطاج، والمغربي محمود بنتايج المتواجد في معسكر منتخب المغرب لكأس العرب.

مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي 

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي الزمالك زيسكو الزامبي مران الزمالك

مواد متعلقة

البرازيل تتقدم على السنغال بثنائية استيفاو وكاسيميرو في الشوط الأول (فيديو)

الغندور يطالب بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الزمالك وزيسكو تكريما لمحمد صبري

بلجيكا تتعادل أمام كازاخستان 1-1 وتؤجل صعودها لنهائيات كأس العالم

فينيسيوس جونيور يقود هجوم البرازيل أمام السنغال وديا

سر إقامة عزاء محمد صبري في الحامدية الشاذلية بدلا من نادي الزمالك

فرنسا تقسو على أوكرانيا برباعية نظيفة وتتأهل لكأس العالم 2026

شوط أول سلبي بين فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم

هالاند يقود النرويج للفوز على إستونيا والاقتراب من التأهل لكأس العالم 2026

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

البرازيل تفوز على السنغال بثنائية نظيفة وديا (فيديو)

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

بالأسماء، حركة تنقلات موسعة لمديري الإدارات التعليمية بالقاهرة

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

تصفيات كاس العالم، النمسا تتقدم 1-0 أمام قبرص في الشوط الأول

أول طعن بالدستورية على تعديلات قانون الإيجار القديم (مستند)

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة بناء الجامع المعلق بدمشق وأسماؤه وسبب التسمية

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية