إصابة زيزو تصدم الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

تأكد غياب أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي عن مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر.

وتعرض زيزو للإصابة مع المنتخب الوطني في الأوتار المحيطة بـ الركبة، وهو ماتسبب في غياب اللاعب بشكل شبه رسمي عن مواجهة المنتخب مع كاب فيردي ومباراة الأهلي مع شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبية القبائل

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

