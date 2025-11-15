السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إصابة زيزو تصدم الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

أحمد مصطفى زيزو
أحمد مصطفى زيزو
18 حجم الخط

تأكد غياب أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي عن مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال  مشاركته مع منتخب مصر.

وتعرض زيزو للإصابة مع المنتخب الوطني في الأوتار المحيطة بـ الركبة، وهو ماتسبب في غياب اللاعب بشكل شبه رسمي عن مواجهة المنتخب مع كاب فيردي ومباراة الأهلي مع شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبية القبائل 

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيزو النادي الأهلي أحمد سيد زيزو شبيبة القبائل الجزائري شبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

الترسانة يخطف فوزا ثمينا أمام راية في دوري المحترفين

الإنتاج الحربي يتعاقد مع حسام عبد العال لقيادة الفريق في دوري المحترفين

الأهلي ينتظر التقرير الطبي لـ زيزو بعد إصابته الأخيرة

بمشاركة شيكو بانزا، ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أنجولا بثنائية

توروب يطلب تقريرا شاملا عن شبيبة القبائل استعدادا لدوري أبطال إفريقيا

الأرجنتين تتقدم على أنجولا بهدف في الشوط الأول

نتائج مباراتي اليوم الجمعة في الجولة 12 من دوري المحترفين

الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي بـ لقب كأس السوبر

الأكثر قراءة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

بوركينا فاسو تطيح بألمانيا من كأس العالم للناشئين وتضرب موعدا مع أوغندا

بلجيكا تتعادل أمام كازاخستان 1-1 وتؤجل صعودها لنهائيات كأس العالم

البرازيل تتقدم على السنغال بثنائية استيفاو وكاسيميرو في الشوط الأول (فيديو)

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

كأس العالم للناشئين، منتخب بوركينا فاسو يتقدم على ألمانيا بهدف في الشوط الأول

رئيس المتحف المصري الكبير يوضح تفاصيل نظام حجز التذاكر الجديد (فيديو)

بعد مصرعه في حادث مروع، جمال شعبان يكشف مرضا أصاب محمد صبري قبل وفاته بيومين

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ الإفتاء تجيب

مختار جمعة: سقوط الأمم يبدأ من أخلاقها وعقلها وروابطها الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية