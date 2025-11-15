الغندور يطالب بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الزمالك وزيسكو تكريما لمحمد صبري

18 حجم الخط

وجه خالد الغندور طلبا عاجلا من أجل دعم الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق وأسرته، بعد أن وافته المنية صباح يوم أمس الجمعة.

وقال خالد الغندور في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “أطالب رجال الأعمال وعلى رأسهم ممدوح عباس وحسام المندوه وهشام نصر بمساعدة أسرة الراحل ماديا، لأننا كلاعبين سابقين سنساعد لكن ليس بدور كبير لأن القدامى لم يجنوا أموالا كثيرة من كرة القدم”.

وواصل: “نريد أن يكون هناك راتبا شهريا لـ محمد صبري وأن يتعلم أبناؤه جيدا”.

وأضاف: “أتمنى من وزير الرياضة ووزير الداخلية الموافقة على حضور السعة الكاملة للجماهير في مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي المقبلة في الكونفدرالية والتى تقام على استاد القاهرة من أجل تكريم محمد صبري، وأتمنى أن يملأ الجمهور الملعب وأن تكون التذاكر عادية وأن يساهم رجال الأعمال في شراء التذاكر للشباب”.

واختتم خالد الغندور: أتمنى أن تتم الموافقة على اقتراحي وأن يحضر كل الجماهير المصرية حتى من جماهير الأهلي لإيصال رسالة أننا لا ننسى نجومنا ولا أسرهم.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك، سر تغيير مكان عزاء الراحل محمد صبري أسطورة النادي السابق.

وتقرر بصفة نهائية إقامة عزاء نادي الزمالك للراحل محمد صبري نجم فريق الكرة السابق بالقلعة البيضاء في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء غد الأحد، عقب صلاة المغرب، بدلًا من إقامة العزاء في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل.

سر تغير مكان عزاء الراحل محمد صبري

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة خشي من الزحام الشديد لما يمتلكه محمد صبري من شعبية كبيرة خاصة أنه توفي في حادث سير مفاجئ.

كما أن مجلس الإدارة توقع حضور العزاء بعضا من الممنوعين من دخول النادي مما كان سيتسبب في أزمة كبرى لذلك قرر إقامته في مسجد الحامدية الشاذلية.

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الأمس، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصر الأمس.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة النجم محمد صبري.

