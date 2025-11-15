تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

18 حجم الخط

تصفيات كأس العالم، تقدم منتخب منتخب إسبانيا، على نظيره الجورجي بنتيجة 3-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، الصيف المقبل.

أهداف مباراة إسبانيا وجورجيا

ميكيل أويارزابال ومارتن زوبيميندي وفيران توريس بالترتيب في الدقائق 11 من ضربة جزاء، 22 و35.

تشكيل إسبانيا ضد جورجيا

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في الدفاع: كوكوريا – لابورت – كوبارسي – بيدرو بورو.

في الوسط: فابيان – زوبيميندي – ميرينو.

في الهجوم: باينا – أويارزابال – فيران توريس.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رايا – ريميرو – فيفيان – جريمالدو – يورينتي – أليكس جارسيا – باريوس – فورنالس – أولمو – فيرمين لوبيز – سامو.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا أمام جورجيا



تذاع مباراة إسبانيا ضد جورجيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة bein sports hd 1.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، في حين أن جورجيا لديها 3 نقاط في المركز الثالث.

ويستطيع منتخب إسبانيا الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم حال فوزه على جورجيا، وعدم انتصار تركيا ضد بلغاريا في مباراتهما في الجولة نفسها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.