سر إقامة عزاء محمد صبري في الحامدية الشاذلية بدلا من نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، سر تغيير مكان عزاء الراحل محمد صبري أسطورة النادي السابق.

وتقرر بصفة نهائية إقامة عزاء نادي الزمالك للراحل محمد صبري نجم فريق الكرة السابق بالقلعة البيضاء في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء غد الأحد، عقب صلاة المغرب، بدلًا من إقامة العزاء في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل.

سر تغير مكان عزاء الراحل محمد صبري

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة خشي من الزحام الشديد لما يمتلكه محمد صبري من شعبية كبيرة خاصة أنه توفي في حادث سير مفاجئ.

كما أن مجلس الإدارة توقع حضور العزاء بعضا من الممنوعين من دخول النادي مما كان سيتسبب في أزمة كبرى لذلك قرر إقامته في مسجد الحامدية الشاذلية.

وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الأمس، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصر الأمس.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة النجم  محمد صبري.

