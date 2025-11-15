السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرعة كأس مصر، الأهلي يواجه هذا الفريق في دور الـ 32

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو
18 حجم الخط

أسفرت  قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2025-2026، عن مواجهة النادي الأهلي، فريق المصرية للاتصالات.
 

الأندية المشاركة في قرعة كأس مصر

ويشارك في دور الـ32 للبطولة الـ21 ناديًا من القسم الأول، إضافة إلى 11 ناديًا من القسم الثاني.

ويتواجد من القسم الثاني أندية: "أبو قير للأسمدة - السكة الحديد - القناة - بترول أسيوط - وي - بلدية المحلة - مسار - تليفونات بني سويف - بور فؤاد - دكرنس - نادي الو ايجبت".

وأندية الدوري الممتاز الـ 21 هي الأهلي - الزمالك - بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - المصري - وادي دجلة - إنبي - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة - حرس الحدود - فاركو - المقاولون - الإسماعيلي - طلائع الجيش - الاتحاد السكندري - كهرباء الإسماعيلية.

 

 

 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق لقب النسخة الماضية من مسابقة كأس مصر، على حساب بيراميدز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس مصر دور الـ32 من بطولة كأس مصر اتحاد المصري لكرة القدم إتحاد السكندري اتحاد الكرة

مواد متعلقة

كريستيانو رونالدو يترك معسكر البرتغال ويعود للسعودية

منتخب مصر مواليد 2009 يلتقي الأردن للمرة الثانية وديا

أزمة في معسكر فرنسا بسبب تدليل مبابي

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة

بعد تأهل كرواتيا رسميا لكأس العالم، ماذا يحتاج مودريتش لتحطيم رقم مارادونا؟

موعد إعلان عقوبة كريستيانو رونالدو

منها عزاء ودعم مادي لأسرته، هشام نصر يكشف خطة الزمالك لتكريم محمد صبري

للمرة الرابعة على التوالي، منتخب كرواتيا يتأهل إلى كأس العالم بالفوز على جزر ألفارو

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المشاط: الصحة ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

منافس الأهلي بالكأس، المصرية للاتصالات الفريق الوحيد الذي يقوده مدرب أجنبي

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقته بوظيفة جديدة بعائد مادي كبير

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

المزيد
الجريدة الرسمية