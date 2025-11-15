السبت 15 نوفمبر 2025
رياضة

رسميا.. مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين

مواعيد مباريات دور
مواعيد مباريات دور الـ16 لمونديال الناشئين
مونديال الناشئين، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسميا عن مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم تحت 17 عامًا التي تستضيفه قطر حتى 27 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقام دور الـ 16 يوم الثلاثاء المقبل كالتالي 

 

 

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما 

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

إيطاليا ضد أوزبكستان - 2:30 مساءً

أوغندا ضد بوركينا فاسو - 2:30 مساءً

البرتغال ضد المكسيك - 3 مساءً 

فرنسا ضد البرازيل - 3:30 مساءً 

سويسرا ضد ايرلندا - 4:45 مساءً 

اليابان ضد كوريا الشمالية - 5:15 مساءً

المغرب ضد مالي - 5:45 مساءً 

إنجلترا ضد النمسا - 5:45 مساءً 

 

 

نتائج مباريات دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين

البرتغال ضد بلجيكا.. فوز البرتغال 2-1

زامبيا ضد مالي.. فوز مالي 3-1

سويسرا ضد مصر.. فوز سويسرا 3-1

فرنسا ضد كولومبيا.. فوز فرنسا 2-0

الأرجنتين ضد المكسيك.. فوز المكسيك (5-4) ركلات ترجيح

أيرلندا ضد كندا.. فوز أيرلندا (9-8) ركلات ترجيح

الولايات المتحدة ضد المغرب.. فوز المغرب (4-3) ركلات ترجيح

البرازيل ضد باراجواي.. فوز البرازيل (5-4) ركلات ترجيح

كوريا الجنوبية ضد إنجلترا.. فوز إنجلترا 2-0

السنغال ضد أوغندا..فوز أوغندا 1-0

إيطاليا ضد جمهورية التشيك  .. فوز إيطاليا 2-0

اليابان ضد جنوب أفريقيا  .. فوز اليابان 3-0

ألمانيا ضد بوركينا فاسو.. فوز بوركينا فاسو 1-0

فنزويلا ضد كوريا الشمالية.. فوز كوريا الشمالية 2-1

النمسا ضد تونس  .. فوز النمسا 2-0 

كرواتيا ضد أوزبكستان.. فوز أوزبكستان بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1

