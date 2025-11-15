السبت 15 نوفمبر 2025
الزمالك يعلن تغيير اسم "بطولة الأكاديميات" لـ كأس محمد صبري

محمد صبري
محمد صبري
أعلن نادي الزمالك عن تغيير اسم بطولة كأس الأكاديميات، التي كان مقرّرًا إقامتها تحت اسم “كأس حلمي زامورا”، لتصبح باسم “كأس محمد صبري”، وذلك تخليدًا لمسيرته وإخلاصه وعطائه لنادي الزمالك.

ويؤكد النادي أن هذا القرار يأتي تقديرًا لنجم كبير ترك بصمة خالدة في تاريخ الزمالك، وكان دائمًا نموذجًا للروح البيضاء داخل الملعب وخارجه.

ووجه نادي الزمالك دعوة رسمية إلى أسرة الكابتن محمد صبري لحضور فعاليات البطولة التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل، والمشاركة في مراسم التتويج وتسليم الجوائز في ختام الحدث، تأكيدًا لمكانة الكابتن محمد صبري وأسرة النجم الراحل لدى النادي.

البرازيل تفوز على السنغال بثنائية نظيفة وديا (فيديو)

في غياب الدوليين، الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي

ويتمنى نادي الزمالك لجميع الفرق المشاركة التوفيق، وأن تكون هذه النسخة من البطولة احتفالية تليق باسم النجم الراحل محمد صبري، وبقيمته ومكانته داخل القلعة البيضاء.

