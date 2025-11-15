السبت 15 نوفمبر 2025
البرازيل تتقدم على السنغال بثنائية استيفاو وكاسيميرو في الشوط الأول (فيديو)

تقدم منتخب البرازيل، على نظيره السنغالي، بنتيجة 2-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب "الإمارات" في لندن، وديا في آخر فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر 2025.

جاء هدفي منتخب البرازيل عن طريق إستيفاو وكاسيميرو في الدقائق 28 و35.

تشكيل البرازيل ضد السنغال

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: جابرييل ماجاليس - إيدير ميليتاو - ماركينيوس - أليكس ساندرو

الوسط: برونو جيماريش - كاسيميرو

الهجوم: إستيفاو - رودريجو - ماتيوس كونيا - فينيسيوس جونيور

ويسعى منتخب البرازيل خلال مجريات المباراة لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، في حين أن السنغال تريد خوض تجربة قوية قبل مشاركتها في بطولة كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

الغندور يطالب بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الزمالك وزيسكو تكريما لمحمد صبري

بلجيكا تتعادل أمام كازاخستان 1-1 وتؤجل صعودها لنهائيات كأس العالم

القناة الناقلة لمباراة البرازيل ضد السنغال الودية 

تُذاع مباراة البرازيل والسنغال عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

وسيخوض منتخب البرازيل مباراة ودية أخرى، هذا الشهر، وذلك يوم الثلاثاء المقبل ضد منتخب تونس، في حين أن السنغال ستضرب موعدًا مع كينيا في اليوم نفسه.

