السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البرازيل تفوز على السنغال بثنائية نظيفة وديا (فيديو)

البرازيل
البرازيل
18 حجم الخط

فاز منتخب البرازيل، على نظيره السنغالي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "الإمارات" في لندن، وديا، في آخر فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر 2025.

جاء هدفي منتخب البرازيل عن طريق إستيفاو وكاسيميرو في الدقائق 28 و35.

تشكيل البرازيل ضد السنغال

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: جابرييل ماجاليس - إيدير ميليتاو - ماركينيوس - أليكس ساندرو

الوسط: برونو جيماريش - كاسيميرو

الهجوم: إستيفاو - رودريجو - ماتيوس كونيا - فينيسيوس جونيور

الغندور يطالب بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الزمالك وزيسكو تكريما لمحمد صبري

بلجيكا تتعادل أمام كازاخستان 1-1 وتؤجل صعودها لنهائيات كأس العالم

القناة الناقلة لمباراة البرازيل ضد السنغال الودية 

أذيعت مباراة البرازيل والسنغال عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

وسيخوض منتخب البرازيل مباراة ودية أخرى، هذا الشهر، وذلك يوم الثلاثاء المقبل ضد منتخب تونس، في حين أن السنغال ستضرب موعدًا مع كينيا في اليوم نفسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرازيل البرازيل ضد السنغال السنغال

مواد متعلقة

البرازيل تتقدم على السنغال بثنائية استيفاو وكاسيميرو في الشوط الأول (فيديو)

الغندور يطالب بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الزمالك وزيسكو تكريما لمحمد صبري

بلجيكا تتعادل أمام كازاخستان 1-1 وتؤجل صعودها لنهائيات كأس العالم

فينيسيوس جونيور يقود هجوم البرازيل أمام السنغال وديا

سر إقامة عزاء محمد صبري في الحامدية الشاذلية بدلا من نادي الزمالك

فرنسا تقسو على أوكرانيا برباعية نظيفة وتتأهل لكأس العالم 2026

شوط أول سلبي بين فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم

هالاند يقود النرويج للفوز على إستونيا والاقتراب من التأهل لكأس العالم 2026

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

البرازيل تفوز على السنغال بثنائية نظيفة وديا (فيديو)

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

بالأسماء، حركة تنقلات موسعة لمديري الإدارات التعليمية بالقاهرة

تصفيات كاس العالم، النمسا تتقدم 1-0 أمام قبرص في الشوط الأول

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

أول طعن بالدستورية على تعديلات قانون الإيجار القديم (مستند)

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة بناء الجامع المعلق بدمشق وأسماؤه وسبب التسمية

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية