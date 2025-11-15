البرازيل تفوز على السنغال بثنائية نظيفة وديا (فيديو)

18 حجم الخط

فاز منتخب البرازيل، على نظيره السنغالي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "الإمارات" في لندن، وديا، في آخر فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر 2025.

جاء هدفي منتخب البرازيل عن طريق إستيفاو وكاسيميرو في الدقائق 28 و35.

"ظهر سحر السيليساو الآن" ✨🇧🇷



منتخب البرازيل يتقدم بالهدف الأول عن طريق الموهوب الشاب إستيفاو ⚽💫#البرازيل_السنغال pic.twitter.com/CU9fDX2gCm November 15, 2025

كاسيميرو يعزز تقدم البرازيل بالهدف الثاني في شباك السنغال ⚽🇧🇷#البرازيل_السنغال pic.twitter.com/bp9ChQ8wBO — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 15, 2025

تشكيل البرازيل ضد السنغال

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: جابرييل ماجاليس - إيدير ميليتاو - ماركينيوس - أليكس ساندرو

الوسط: برونو جيماريش - كاسيميرو

الهجوم: إستيفاو - رودريجو - ماتيوس كونيا - فينيسيوس جونيور

القناة الناقلة لمباراة البرازيل ضد السنغال الودية

أذيعت مباراة البرازيل والسنغال عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

وسيخوض منتخب البرازيل مباراة ودية أخرى، هذا الشهر، وذلك يوم الثلاثاء المقبل ضد منتخب تونس، في حين أن السنغال ستضرب موعدًا مع كينيا في اليوم نفسه.

