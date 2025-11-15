إسبانيا تقسو على جورجيا برباعية نظيفة وتقترب من بلوغ كأس العالم 2026

18 حجم الخط

تصفيات كأس العالم، فاز منتخب منتخب إسبانيا، على نظيره الجورجي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمتعهما، مساء اليوم السبت، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، الصيف المقبل.

أهداف مباراة إسبانيا وجورجيا

سجل رباعية إسبانيا كل من: ميكيل أويارزابال "هدفين" ومارتن زوبيميندي وفيران توريس بالترتيب في الدقائق 11 من ضربة جزاء، 22، 35 و63.

تشكيل إسبانيا ضد جورجيا

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في الدفاع: كوكوريا – لابورت – كوبارسي – بيدرو بورو.

في الوسط: فابيان – زوبيميندي – ميرينو.

في الهجوم: باينا – أويارزابال – فيران توريس.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رايا – ريميرو – فيفيان – جريمالدو – يورينتي – أليكس جارسيا – باريوس – فورنالس – أولمو – فيرمين لوبيز – سامو.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة، في حين أن جورجيا لديها 3 نقاط في المركز الثالث.

ويستطيع منتخب إسبانيا الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم حال تحقيق نقطة وحيدة من الجولة الأخيرة.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا أمام جورجيا



أذيعت مباراة إسبانيا ضد جورجيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة bein sports hd 1.

