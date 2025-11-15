ليفربول يحلم بصفقة نجم بايرن ميونخ لخلافة محمد صلاح

18 حجم الخط

أصبح اسم النجم الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه، جناح فريق بايرن ميونخ يتردد في ملعب أنفيلد خلال الآونة الأخيرة، وبات محور الحديث بين جماهير نادي ليفربول وإدارته.

تحركات ليفربول لإيجاد بديل محمد صلاح

ويتحرك النادي الإنجليزي العريق بسرعة لتنفيذ خطته الاستراتيجية الهادفة إلى إيجاد بديل مثالي للنجم المصري محمد صلاح، الذي يقترب أكثر من أي وقت مضى، لمغادرة الفريق بعد سنوات من التألق والنجاح.

أوليسيه يمر بأفضل فتراته

ويمر أوليسيه، البالغ من العمر 23 عاما، بأفضل فتراته الكروية مع بايرن ميونخ، حيث نجح في فرض نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة وأكثرها إبداعا في سماء كرة القدم الأوروبية، فقد قدّم اللاعب الفرنسي مستويات لافتة، جعلته أحد أكثر العناصر تأثيرًا في منظومة الفريق البافاري منذ وصوله إلى الدوري الألماني.

بالنسبة لنادي ليفربول، لا يُنظر إلى مايكل أوليسيه كمجرد صفقة لتعويض رحيل نجم كبير مثل محمد صلاح، وفقا لما ذكره موقع "فيتشاجيس" الإسباني، بل باعتباره ركيزة لمرحلة كروية جديدة، وقادرا على قيادة المشروع الرياضي للنادي في الحاضر والمستقبل.

تغييرات كبيرة قادمة في ليفربول

ويدرك مسؤولو ليفربول أن الفريق مقبل على تغييرات كبيرة، وأن وجود لاعب يمتلك مهارات هجومية متنوعة وقدرة على صناعة الفارق سيكون أساسيًا لاستعادة التوازن وتحقيق الاستمرارية.

