السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يحلم بصفقة نجم بايرن ميونخ لخلافة محمد صلاح

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
18 حجم الخط

أصبح اسم النجم الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه، جناح فريق بايرن ميونخ يتردد في ملعب أنفيلد خلال الآونة الأخيرة، وبات محور الحديث بين جماهير نادي ليفربول وإدارته.

تحركات ليفربول لإيجاد بديل محمد صلاح 

ويتحرك النادي الإنجليزي العريق بسرعة لتنفيذ خطته الاستراتيجية الهادفة إلى إيجاد بديل مثالي للنجم المصري محمد صلاح، الذي يقترب أكثر من أي وقت مضى، لمغادرة الفريق بعد سنوات من التألق والنجاح.

أوليسيه يمر بأفضل فتراته

ويمر أوليسيه، البالغ من العمر 23 عاما، بأفضل فتراته الكروية مع بايرن ميونخ، حيث نجح في فرض نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة وأكثرها إبداعا في سماء كرة القدم الأوروبية، فقد قدّم اللاعب الفرنسي مستويات لافتة، جعلته أحد أكثر العناصر تأثيرًا في منظومة الفريق البافاري منذ وصوله إلى الدوري الألماني.

بالنسبة لنادي ليفربول، لا يُنظر إلى مايكل أوليسيه كمجرد صفقة لتعويض رحيل نجم كبير مثل محمد صلاح، وفقا لما ذكره موقع "فيتشاجيس" الإسباني، بل باعتباره ركيزة لمرحلة كروية جديدة، وقادرا على قيادة المشروع الرياضي للنادي في الحاضر والمستقبل.

تغييرات كبيرة قادمة في ليفربول 

ويدرك مسؤولو ليفربول أن الفريق مقبل على تغييرات كبيرة، وأن وجود لاعب يمتلك مهارات هجومية متنوعة وقدرة على صناعة الفارق سيكون أساسيًا لاستعادة التوازن وتحقيق الاستمرارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مايكل أوليسيه أوليسيه ليفربول بايرن ميونخ محمد صلاح

مواد متعلقة

نجم ليفربول على رأس القائمة، أسوأ 10 صفقات في الدوري الإنجليزي 2025

أسطورة الدوري الإنجليزي: شيء غير طبيعي يحدث مع محمد صلاح

نجم أهلي جدة السعودي يقترب من الدوري الإنجليزي

أسطورة الدوري الإنجليزي: ليفربول فقد المنافسة على اللقب ومحمد صلاح لديه حقد

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الأسبوع المقبل

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المشاط: الصحة ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقته بوظيفة جديدة بعائد مادي كبير

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

المزيد
الجريدة الرسمية