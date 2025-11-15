السبت 15 نوفمبر 2025
"هبقى زيك وعمري ما هنساك"، ابن محمد صبري يوجه رسالة مؤثرة بعد رحيل والده

اسر محمد صبري
اسر محمد صبري
وجه آسر محمد صبري، نجل أسطورة الزمالك الراحل محمد صبري رسالة مؤثرة بعد وفاة والده صباح يوم أمس الجمعة.

 

رسالة اسر محمد صبري لوالده

وكتب آسر عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك:" هبقى زيك إن شاء الله، إنت وأنا والكل عارف إنك زملكاوي وكنت بتوديني الاستاد وبتحفظني أغاني الزمالك وبنتفرج على الماتشات مع بعض.

وتابع:" كنت دايمًا تقول لي.. احنا على الحلوة والمرة معاه وحلمك تشوفني أحسن لاعب في مصر وإن شاء الله أحقق حلمك وأوفى كلامك ليا

وأضاف: كل مصر بتحبك وأنا بدعيلك من قلبي عشان إنت أحسن وأحن أب ولاعب في العالم

وقال اسر محمد صبري:" سلام يا بابا.. لكن السلام ده مش معناه إن أنا أنساك ده معناه إنك محطوط في قلبي وجسدي وبدعيلك، أنا عارف إنك مستريح وشايفني، بس إنت في مكان أحسن بكتير وإن شاء الله في الجنة.

وأتم:" أنا عمري ما أنساك أبدا ومش هنسى كلامك:"إنت وأخواتك ملكوش غير بعض".

الزمالك يعلن تغيير اسم "بطولة الأكاديميات" لـ كأس محمد صبري

أعلن نادي الزمالك عن تغيير اسم بطولة كأس الأكاديميات، التي كان مقرّرًا إقامتها تحت اسم “كأس حلمي زامورا”، لتصبح باسم “كأس محمد صبري”، وذلك تخليدًا لمسيرته وإخلاصه وعطائه لنادي الزمالك.

ويؤكد النادي أن هذا القرار يأتي تقديرًا لنجم كبير ترك بصمة خالدة في تاريخ الزمالك، وكان دائمًا نموذجًا للروح البيضاء داخل الملعب وخارجه.

ووجه نادي الزمالك دعوة رسمية إلى أسرة الكابتن محمد صبري لحضور فعاليات البطولة التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل، والمشاركة في مراسم التتويج وتسليم الجوائز في ختام الحدث، تأكيدًا لمكانة الكابتن محمد صبري وأسرة النجم الراحل لدى النادي.

ويتمنى نادي الزمالك لجميع الفرق المشاركة التوفيق، وأن تكون هذه النسخة من البطولة احتفالية تليق باسم النجم الراحل محمد صبري، وبقيمته ومكانته داخل القلعة البيضاء.

