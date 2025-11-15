أخبار مصر: تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع، حقيقة الوفاة الجماعية بمستشفى بالشرقية، تسريب وثائق أمريكية خطرة بشأن غزة

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع وشقيقه عمرو يطالب جمهوره بالدعاء

أعلن الفنان عمرو سعد تعرض شقيقه المطرب أحمد سعد لحادث سير وصفه بالصعب.

تقسيم وسيطرة إسرائيلية، وثائق خطيرة تكشف عن خطة أمريكية مثيرة للجدل بشأن قطاع غزة

كشفت وثائق تخطيط عسكري أمريكي ومسؤولون مطلعون عن خطط لواشنطن لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين "خضراء" تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية والدولية و" حمراء" ستترك أنقاضًا.

بيان من مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للرد على مزاعم حالات الوفيات الجماعية

شهدت محافظة الشرقية خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تداول شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وقوع حالات وفاة جماعية بالقسم الداخلي بمستشفى الحسينية المركزي.

اليوم، صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم السبت الموافق 15 نوفمبر، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

الجيش السوري يعلن نتائج التحقيقات الأولية بانفجار دمشق وإسرائيل تدخل على الخط

كشفت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، نتائج أولية لتحقيقاتها في الانفجار الذي شهده حي "المزة" في العاصمة دمشق، مساء الجمعة.

منها عزاء ودعم مادي لأسرته، هشام نصر يكشف خطة الزمالك لتكريم محمد صبري

أعرب هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن حزنه الشديد لرحيل محمد صبري، نجم الفريق السابق، الذي توفي صباح أمس الجمعة، إثر حادث سير في منطقة التجمع الخامس، بعدما اصطدمت سيارته بمبنى تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة.

كشف ملابسات فيديوهات ادعاء مرشح بمجلس النواب القبض على عدد من أنصاره بالشروق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقاطع الفيديو المتداولة وادعاء أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية القبض على عدد من مناصريه بمنطقة الشروق.

ورط بيل كلينتون، ترامب يرد على رسالة إبستين التي تؤكد علمه بملف الفتيات القاصرات

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، على تقارير تربط بينه وبين رسالة نشرت مؤخرًا للمجرم الجنسي جيفري إبستين يؤكد من خلالها علمه بموضوع الاتجار بالفتيات القاصرات لأغراض جنسية.

مصطفى كامل يكشف الحالة الصحية للمطرب أحمد سعد بعد تعرضه لحادث ونقله إلى المستشفى

يتابع نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل من كثب الحالة الصحية للفنان أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير بطريق العين السخنة أثناء ذهابه لإحياء حفل وتم نقله إلى المستشفى منذ قليل، وتعرض لإصابات في الظهر.

بشكل فوري، ترامب يأمر بإعفاء مجموعة واسعة من واردات الأغذية من الرسوم الجمركية

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًّا يعفي بموجبه مجموعة واسعة من واردات الأغذية من الرسوم الجمركية المفروضة سابقًا.

القاهرة في قلب الحدث، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت بعد أن شهدت معظم المحافظات أمطار رعدية مصحوبة ببرق ورعد.

بكاء شيكابالا وانهيار طارق السيد على الهواء بعد الحديث عن محمد صبري (فيديو)

دخل محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك السابق، في نوبة بكاء، حزنًا على وفاة محمد صبري، الذي لقي مصرعه صباح أمس في حادث مروري مروع.

لغز عمره 88 عاما، إدارة ترامب تبدأ بنشر ملفات أميليا إيرهارت (صور)

أعلن الأرشيف الوطني الأمريكي، اليوم السبت، أنه بدأ بنشر جميع المعلومات المتعلقة بقضية الطيارة الأمريكية أميليا هارت، التي اختفت قبل 88 عامًا، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السرية عن الملف.

أحمد مراد يكشف تفاصيل الجزء الثالث من "الفيل الأزرق" ويعلن موعد بدء التصوير

أعلن الروائي والسيناريست أحمد مراد، مؤلف الرواية والفيلم السينمائي الشهير "الفيل الأزرق"، عودة السلسلة السينمائية بجزء ثالث، ستنطلق عمليات تصويره في ديسمبر المقبل.

مصابون ونيران وصلت لعنان السماء، انفجارات هائلة تهز منطقة صناعية بالأرجنتين (فيديو)

أصيب ما لا يقل عن 22 شخصًا، اليوم السبت، جراء انفجار قوي في مصنع للمواد الكيميائية الزراعية بضواحي العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس.

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة

تشهد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، مواجهات مهمة في تصفيات كأس العالم بقارة أوروبا.

احذروا الصغرى ومفاجأة عن العظمى بالصعيد، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة السبت، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

اتحاد الكرة يسحب اليوم قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر

تسحب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ظهر اليوم السبت اليوم السبت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2025-2026 في مقر الاتحاد بالجزيرة.

