السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيان من مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للرد على مزاعم حالات الوفيات الجماعية

مستشفى الحسينية المركزي،
مستشفى الحسينية المركزي، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تداول شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وقوع حالات وفاة جماعية بالقسم الداخلي بمستشفى الحسينية المركزي.

صحة الشرقية تناقش سلبيات تم رصدها بعد المرور على المنشآت الصحية

بيان صادر عن مستشفى الحسينية المركزي

وعلى الفور، أصدر الدكتور عبد الله جلال درمان الطحاوي، مدير المستشفى، بيانًا رسميًّا لنفي هذه المزاعم وتوضيح الحقائق للرأي العام.

 

لم تُسجَّل أي حالات وفاة داخل القسم الداخلي

وأكد مدير المستشفى أنه لم تُسجَّل أي حالات وفاة داخل القسم الداخلي خلال يومي الأربعاء والخميس، موضحًا أن عدد المرضى المقيمين بلغ 25 مريضًا يوم الأربعاء و28 مريضًا يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2025، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية بشكل طبيعي دون وجود أي طارئ.

الطحاوي:لا يوجد أي تكتم أو إخفاء للبيانات

وشدد الطحاوي على أنه لا يوجد أي تكتم أو إخفاء للبيانات، وأن المستشفى ملتزمة بإخطار مديرية الصحة فورًا بأي حالة وفاة وفق الجداول الرسمية المعتمدة.

 

سياسات نقل الدم والحقن الآمن

وأضاف أن الفريق الطبي مدرَّب على سياسات نقل الدم والحقن الآمن، إضافة إلى وجود سجلات مُفعّلة لتدوين الأخطاء الطبية، دون تسجيل أي مخالفة خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن المستشفى واجهت من قبل ظروفًا صحية حساسة، منها فترة جائحة كورونا، ولم تشهد أي واقعة وفاة جماعية، مؤكدًا أن الأطقم الطبية كانت وما تزال تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية والدعم للمرضى.

 

أكاذيب تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين

ونفى الطحاوي بشدة الادعاءات المتداولة بشأن تهديد أمن المستشفى للمرافقين، واصفًا إياها بأنها أكاذيب تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين. 

وأوضح أن المرضى بالقسم الداخلي خلال اليومين الماضيين تلقوا الخدمة الطبية كاملة، وتم الاستماع إلى تقييماتهم بشأن مستوى الرعاية المقدمة.

 

بلاغ رسمي للنائب العام للتحقيق في الواقعة وملاحقة مروّجي الشائعات

وفي ختام البيان، أعلن مدير المستشفى تقديم بلاغ رسمي للنائب العام للتحقيق في الواقعة وملاحقة مروّجي الشائعات والمحرضين ضد المنشآت الحكومية، مشددًا على ضرورة مواجهة نشر الأخبار الكاذبة التي تستهدف إثارة الذعر والإساءة للفرق الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شائعات بحالات وفيات جماعية بمستشفي الحسينية مستشفي الحسينية المركزي مدير مستشفي الحسينية المركزي مديرية الصحة بالشرقية اخبار محافظة الشرقية حالات وفاة جماعية بمستشفى الحسينية

مواد متعلقة

حالات رفع الحصانة البرلمانية وفقًا للقانون

الدفاع السورية تعلن نتائج الاعتداء الأخير على دمشق

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب بختام التعاملات.. انخفاض أسعار البيض والدواجن.. هبوط سعر طن السكر.. انتهاء مهلة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

ضربه شاب بالقلم، وفاة مسن بعد مشاجرة أمام ابنته بالهرم

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

ماس كهربائي يتسبب في حريق مطعم سوري بالهرم وأمن الجيزة يحقق

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وأماكن سقوط الأمطار

الأكثر قراءة

منتخب تونس يهزم الأردن 3-2 وديا

سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق

أرقام كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء بعد طرده الأول دوليا (انفوجراف)

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وأماكن سقوط الأمطار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي شرق البلاد وهذه المحافظات الأكثر تأثرا

نقيب المهندسين بالإسكندرية يعلن صرف معاش شهري لمهندس كرموز المقتول

تصل إلى 55 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ضربه شاب بالقلم، وفاة مسن بعد مشاجرة أمام ابنته بالهرم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

لحظة الحسم في "دولة التلاوة، إعلان نتائج المتسابقين ورحيل اثنين من المشتركين (فيديو)

الطفل عمر علي عوض يبهر لجنة "دولة التلاوة" وتعليق خاص من وزيرالأوقاف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية