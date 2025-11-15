بشكل فوري، ترامب يأمر بإعفاء مجموعة واسعة من واردات الأغذية من الرسوم الجمركية

18 حجم الخط

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًّا يعفي بموجبه مجموعة واسعة من واردات الأغذية من الرسوم الجمركية المفروضة سابقًا.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان له، أن القرار يأتي في خطوة تهدف إلى خفض الأسعار على المستهلكين ودعم سلسلة التوريد الغذائية.

واستعرض البيان بعض الواردات المعفاة قائلًا إنها تشمل منتجات أساسية مثل لحوم البقر والطماطم والقهوة والفواكه الاستوائية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن القرار سيسري فورًا ويستهدف تيسير حركة التجارة وتقليل التكاليف على الأسواق الأمريكية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.