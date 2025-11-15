السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بشكل فوري، ترامب يأمر بإعفاء مجموعة واسعة من واردات الأغذية من الرسوم الجمركية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
18 حجم الخط

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًّا يعفي بموجبه مجموعة واسعة من واردات الأغذية من الرسوم الجمركية المفروضة سابقًا.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان له، أن القرار يأتي في خطوة تهدف إلى خفض الأسعار على المستهلكين ودعم سلسلة التوريد الغذائية.

واستعرض البيان بعض الواردات المعفاة قائلًا إنها تشمل منتجات أساسية مثل لحوم البقر والطماطم والقهوة والفواكه الاستوائية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن القرار سيسري فورًا ويستهدف تيسير حركة التجارة وتقليل التكاليف على الأسواق الأمريكية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكثر قراءة

تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع وشقيقه عمرو يطالب جمهوره بالدعاء

انخفاض بدرجات الحرارة وهذا موقف الأمطار الرعدية، حالة الطقس اليوم السبت

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم بالأسواق

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وأماكن سقوط الأمطار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي شرق البلاد وهذه المحافظات الأكثر تأثرا

تصل إلى 55 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

مصطفى كامل يكشف الحالة الصحية للمطرب أحمد سعد بعد تعرضه لحادث ونقله إلى المستشفى

بالتزامن مع بحث الهجوم على فنزويلا، ضربة أمريكية "قاتلة" على سفينة في الكاريبي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads