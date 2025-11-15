السبت 15 نوفمبر 2025
كشف ملابسات فيديوهات ادعاء مرشح بمجلس النواب القبض على عدد من أنصاره بالشروق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقاطع الفيديو المتداولة وادعاء أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية القبض على عدد من مناصريه بمنطقة الشروق.

في إطار المتابعة الأمنية لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة المختصة مقطعي فيديو ظهر خلالهما عدد من الأشخاص التابعين للمرشح المذكور أثناء تعطيلهم الحركة المرورية بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة خلال استقلالهم عدة سيارات، أعقب ذلك ادعاء المرشح بقيام الجهات الأمنية بالقبض على بعض من أنصاره والتعنت في التعامل معهم.

بالفحص تبين أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع المخالفات المرورية فور حدوثها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها دون أي تجاوز، كما تبين عدم القبض على أي من الأشخاص المشار إليهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الادعاءات.

