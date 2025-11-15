السبت 15 نوفمبر 2025
اتحاد الكرة يسحب اليوم قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر

كأس مصر، فيتو
كأس مصر، فيتو
تسحب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ظهر اليوم السبت اليوم السبت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2025-2026 في مقر الاتحاد بالجزيرة.
 

قرعة كأس مصر

ويشارك في دور الـ32 للبطولة الـ21 ناديًا من القسم الأول، إضافة إلى 11 ناديًا من القسم الثاني.

وتتواجد من القسم الثاني أندية: "أبو قير للأسمدة - السكة الحديد - القناة - بترول أسيوط - وي - بلدية المحلة - مسار - تليفونات بني سويف - بور فؤاد - دكرنس - نادي آلو إيجبت".

وحدد اتحاد الكرة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت لإقامة قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر بمقر الاتحاد بالجزيرة.

 

 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق لقب النسخة الماضية من مسابقة كأس مصر، على حساب بيراميدز.

