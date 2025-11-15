الجيش السوري يعلن نتائج التحقيقات الأولية بانفجار دمشق وإسرائيل تدخل على الخط

18 حجم الخط

كشفت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، نتائج أولية لتحقيقاتها في الانفجار الذي شهده حي "المزة" في العاصمة دمشق، مساء الجمعة.

وأعلنت الوزارة عن عثورها على على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استُخدمت خلال إطلاق الصواريخ التي استهدفت منزلًا في حي "المزة 86".

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر في إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة قوله إنه تم العثور على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة ويجري تأمين الموقع لاستكمال التحقيقات.

آثار الدمار نتيجة الانفجار الذي وقع في حي المزة بدمشق. pic.twitter.com/WmV1TpX0Tu — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) November 14, 2025



وأوضح المصدر أن فريقًا عسكريًّا مختصًّا تمكن من خلال دراسة زوايا السقوط وتجمع الصواريخ من اكتشاف مكان الإطلاق.

مسؤول أمني يوضح للإخبارية تفاصيل الاعتداء الصاروخي الذي استهدف منطقة المزة 86 في دمشق#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/FG4ScSmAkt — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) November 14, 2025

ونفى مصدر أمني للقناة صحة ما تتداوله بعض المنصات حول وقوع خلل في تدريبات الجيش أدى لوقوع الانفجار.



وفي نفس السياق أعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب "لا علاقة لها بالانفجار الذي وقع في دمشق".

