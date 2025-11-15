السبت 15 نوفمبر 2025
الجيش السوري يعلن نتائج التحقيقات الأولية بانفجار دمشق وإسرائيل تدخل على الخط

انفجار دمشق، فيتو
كشفت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، نتائج أولية لتحقيقاتها في الانفجار الذي شهده حي "المزة" في العاصمة دمشق، مساء الجمعة.

وأعلنت الوزارة عن عثورها على على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استُخدمت خلال إطلاق الصواريخ التي استهدفت منزلًا في حي "المزة 86".

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر في إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة قوله إنه تم العثور على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة ويجري تأمين الموقع لاستكمال التحقيقات.


وأوضح المصدر أن فريقًا عسكريًّا مختصًّا تمكن من خلال دراسة زوايا السقوط وتجمع الصواريخ من اكتشاف مكان الإطلاق.

 

ونفى مصدر أمني للقناة صحة ما تتداوله بعض المنصات حول وقوع خلل في تدريبات الجيش أدى لوقوع الانفجار.
 

وفي نفس السياق أعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب "لا علاقة لها بالانفجار الذي وقع في دمشق".

