السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مصطفى كامل يكشف الحالة الصحية للمطرب أحمد سعد بعد تعرضه لحادث ونقله إلى المستشفى

أحمد سعد، فيتو
أحمد سعد، فيتو
يتابع نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل من كثب الحالة الصحية للفنان أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير بطريق العين السخنة أثناء ذهابه لإحياء حفل وتم نقله إلى المستشفى منذ قليل، وتعرض لإصابات في الظهر.


وأكد مصطفى كامل أنه على  تواصل مستمر مع شقيقه الفنان عمرو سعد للاطمئنان على وضعه الصحي.

وأضاف أنه يجري الآن فحوصات طبية على منطقة الظهر والفقرات التي نتجت بعد فتح جميع الإيرباج بالسيارة فور وقوع الحادث

وأعرب مصطفى كامل عن تمنياته للفنان أحمد سعد بالشفاء العاجل وعودة سريعة إلى جمهوره ومحبيه.

وتعرض النجم أحمد سعد لحادث سير في طريق العين السخنة أثناء ذهابه لإحياء حفل.

أحمد سعد الفنان أحمد سعد حادث احمد سعد

الجريدة الرسمية